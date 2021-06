Verisure Italia, multinazionale specializzata nel settore degli allarmi monitorati per residenze e attività commerciali, ha annunciato al mercato l’integrazione al suo servizio all’avanguardia le innovative telecamere firmate Arlo, società specializzata nel mercato della videosorveglianza.

La telecamera offerta da Verisure è uno strumento altamente tecnologico, in grado di riprendere in alta definizione (Full HD 1080P) anche di notte con un ampio angolo di inquadratura (130°) e zoom digitale 12x per inquadrare più dettagli. È dotata di Intelligenza Artificiale per distinguere il movimento di persone, animali e vetture e scegliere quali zone dell’inquadratura allarmare, inviando così una notifica smart e personalizzata solo in caso di reale necessità.

Può essere installata sia all’interno sia all’esterno in modalità wireless grazie al suo design resistente alle intemperie ed è possibile comunicare bi-direzionalmente attraverso di essa. Grazie all’applicazione, è sempre connessa allo smartphone, permettendo all’utente di controllare costantemente non solo la propria casa, ma anche i propri parenti anziani e gli animali domestici che ci vivono. È possibile controllare sia video live sia le registrazioni dei giorni precedenti perché con la telecamera, Verisure include il cloud privato illimitato: archiviazione di 30 giorni illimitata in cloud ad accesso esclusivo del cliente e fuori dalla portata dell’intruso.

Con Verisure Italia e Arlo ancora più sicurezza e protezione

Durante la pandemia, gli italiani hanno continuato a temere di subire un’intrusione: per l’80% degli intervistati la sicurezza sta calando e il furto in casa è la prima preoccupazione per il 60% delle persone. Per 7 persone su 10 il Covid-19 ha influito negativamente sulla criminalità e per il 31% aumenteranno i furti in casa, 9 milioni hanno paura di restare soli a casa di notte e addirittura 6 milioni di italiani sono panofobici, cioè dichiarano di avere paura di tutto.

La casa, durante il periodo di lockdown in particolare, è divenuta un luogo sacro, lo spazio dove venivano svolte tutte le attività quotidiane ed è così cresciuta l’ansia e il desiderio di tenerla protetta in qualsiasi momento: 1 intervistato su 2 vuole installare un allarme e considera essenziali telecamere di videosorveglianza e collegamento ad una Centrale Operativa.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Michele Altomari, Vicedirettore Operations di Verisure Italia: «La tecnologia innovativa di Arlo è integrata al sistema di allarme Verisure e collegata alla Centrale Operativa Verisure Italia e potenzia le barriere di protezione sia all’esterno che all’interno di abitazioni ed attività commerciali: garantisce un forte effetto deterrente registrando video dell’intruso ancora prima che provi a entrare».

«Inoltre, registrando in alta definizione e con il supporto dell’intelligenza artificiale, permette un’identificazione più precisa di quanto sta accadendo da parte della Centrale Operativa, supportando le Guardie Giurate Verisure nell’accertamento dell’intrusione e nell’attivazione efficace dell’intervento delle Guardie Giurate sul territorio, l’allerta alle Forze dell’ordine e l’attivazione del dispositivo fumogeno ZeroVision per bloccare l’intrusione».

Come concluso da Stefan Konrad Mendez, Managing Director di Verisure Italia: «Le persone, oggi, hanno bisogno di sentirsi protette, infatti il 50% degli intervistati afferma di voler installare un allarme con telecamere di videosorveglianza e collegamento ad una Centrale Operativa. La presenza del fattore umano, come quello offerto dalla nostra Centrale Operativa, gioca un ruolo fondamentale in contesti di panico e di emergenza, soprattutto se supportata da strumenti tecnologici innovativi in grado di fare davvero la differenza. Con l’acquisizione di Arlo da parte di Verisure, nasce una combinazione vincente non solo contro i furti, ma contro ogni pericolo che possa colpire gli abitanti della casa. Con questa scelta, oggi, sviluppiamo un’offerta di Alta Sicurezza in Alta Definizione: ancora più connessione e controllo, ancora più sicurezza e protezione. Abbiamo la missione di rispondere ai bisogni delle persone e per questo abbiamo previsto il lancio di una nuova gamma di prodotti all’avanguardia per il 2022 più potenti, tecnologicamente avanzati e dal design più accattivante: kit d’allarme, nuove telecamere di sicurezza, dispositivi di protezione degli accessi per una casa connessa e più smart».