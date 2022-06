Verisure: stop ai furti per l’estate 2022

Secondo una recente ricerca condotta da Verisure in collaborazione con l’Istituto di Ricerca Sondea*, ciò che più preoccupa le persone nel pre-partenza e durante il periodo di villeggiatura è subire un furto in casa. Lo afferma il 44% degli intervistati. 4 italiani su 10 pensano che i furti in casa siano estremamente probabili durante le vacanze estive. Basti pensare che 1 su 2 dichiara di conoscere almeno un familiare, amico o vicino di casa che ha subito un furto mentre era in vacanza.

Per rispondere a questi timori, Verisure ha ideato il kit d’antifurto ad Alta Sicurezza, un insieme di dispositivi altamente tecnologici e servizi professionali di Centrale Operativa H24, installazione, manutenzione e assistenza clienti completo ed efficace. Tra i dispositivi più innovativi, si distinguono le videocamere di videosorveglianza full HD collegate a Centrale Operativa H24 e il fumogeno ZeroVision, già Eletti rispettivamente Prodotto dell’Anno 2022** e 2021***.

Videosorveglianza collegata a Centrale Operativa H24 Verisure: la protezione più completa sul mercato

Con risoluzione full HD da 1080px, inquadratura a 130° e zoom 12x e audio HQ, le videocamere per esterno e interno di Verisure consentono un preciso controllo della propria casa e identificazione dei malintenzionati. Con esse, Verisure offre – senza costi aggiuntivi – il Cloud privato protetto e illimitato tramite app e le funzioni AI per distinguere tra persone, animali, veicoli o pacchi e ricevere notifiche personalizzate per una protezione professionale della propria abitazione. La videocamera da esterno scoraggia il ladro dal commettere l’effrazione e può essere completata con un piccolo Pannello Solare per una ricarica continua e green.

Il sistema di videocamere intelligenti è connesso alla Centrale Operativa Verisure H24/365 per la verifica degli eventi e l’intervento in caso di intrusioni, pericoli e emergenze. La Centrale Operativa Verisure risponde in meno di 60” a tutti gli scatti d’allarme e SOS e grazie all’elevata risoluzione audio-video delle videocamere, verifica l’accaduto con massima precisione. Filtra i falsi allarmi e interviene immediatamente in caso di pericolo, allertando le Forze dell’Ordine o altri servizi di emergenza e inviando Guardie Giurate sul luogo. Il tutto nel massimo rispetto della privacy del cliente.

Infine, il sistema include tutti i servizi Verisure di installazione secondo normativa vigente, manutenzione professionale, garanzia a vita delle videocamere e Servizio Clienti.

ZeroVision: il fumogeno che ha sventato 635 furti nel 2021

ZeroVision di Verisure è il primo e unico fumogeno a essere attivato in tutta sicurezza dalle Guardie Giurate di una Centrale Operativa Certificata, solo ed esclusivamente in caso di intrusione domestica accertata. In attesa dell’arrivo delle Forze dell’Ordine sul posto, ZeroVision rilascia un denso fumo che azzera la visibilità al ladro in 45 secondi, costringendolo a cercare velocemente una via di fuga senza che abbia tempo di rubare nulla. Solamente con ZeroVision, Eletto Prodotto dell’Anno nel 2021 nella categoria “Servizi di Sicurezza”, si può passare in tempo reale all’azione grazie all’intervento umano della Centrale Operativa Verisure attiva H24.

Il dispositivo ha ridotte dimensioni (soli 15 cm), è certificato atossico per persone e animali (OECD Test n°436), non sporca e non rovina il mobilio ed è coperto dalla garanzia Verisure a vita per sostituzione, assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria.

*L’indagine “La Sicurezza in Italia nel 2021” è stata realizzata dall’Istituto di Ricerca Sondea su un campione iniziale di 12.600 individui trai 30 e i 65 anni, appartenenti a pannelli statistici associati a Sondea, selezionati in maniera intenzionale e proporzionale alle quote di popolazione italiana (Istituto Nazionale di Statistica Italiano – Eurostat 2019) in funzione del sesso, gruppo di età di appartenenza e Regione di residenza. Di queste 12.600 persone è stata ottenuta una risposta finale da parte di 2.526 individui.

**Ricerca condotta da IRI su selezione di Servizi venduti in Italia. Prodottodellanno.it cat. Sistemi di Sicurezza. 2022

**Ricerca condotta da IRI su selezione di Servizi venduti in Italia. Prodottodellanno.it cat. Sistemi di Sicurezza. 2021