Wildix Cybersecurity Day: appuntamento il 15 giugno

Con l’imminente Wildix Cybersecurity Day, Wildix. multinazionale attiva nel campo delle unified communications, ha annunciato la ripresa degli eventi in presenza per il mercato italiano con un importante appuntamento a Bologna in tema Cybersecurity nelle Unified Collaboration & Communication.

Il Wildix Cybersecurity Day si terrà il 15 giugno a Bologna e vedrà la partecipazione di alcuni partner Wildix esperti nella sicurezza informatica.

Solo nel 2021, infatti, gli attacchi hacker ai sistemi di comunicazione sono costati alle aziende 1.82 miliardi di dollari in tutto il mondo, rendendo il campo delle comunicazioni uno dei più colpiti dagli attacchi informatici.

A cosa è dovuto ciò?

Le aziende sono spesso riluttanti ad aggiornare sistemi fondamentali come i PBX, specialmente a causa del costo dell’hardware: questo rende i sistemi di comunicazione un facile punto di accesso per colpire infrastrutture sempre più grandi.

L’evento, dedicato ai potenziali partner, vedrà la partecipazione di due partner Wildix particolarmente attivi nel campo della sicurezza informatica, Enwenta e Elsitel: MSP e System Integrator presenti potranno discutere con altri esperti del settore telecomunicazioni su come mettere in sicurezza i sistemi di comunicazione dei propri clienti.

L’evento inizierà alle ore 9 con le registrazioni e terminerà alle ore 14: sono previsti un coffee break e un pranzo per i partecipanti. Nel pomeriggio, per chi lo desidera, gli Area Manager Wildix saranno a disposizione per delle sessioni one-to-one.