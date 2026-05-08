Shadow AI: Zyxel Networks lancia GenAI Protection

Zyxel Networks, specialista nelle soluzioni di cloud networking sicuro e basato sull’AI, ha lanciato la nuova soluzione GenAI Protection, progettata per aiutare PMI e managed service provider (MSP) ad adottare in sicurezza le tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Grazie a funzionalità firewall potenziate e a una nuova collaborazione con la startup di AI HEARTBOT AI, Zyxel Networks consente alle aziende di monitorare, controllare e proteggere l’utilizzo della GenAI senza compromettere la produttività. Con la crescente diffusione della GenAI negli ambienti di lavoro, molte organizzazioni faticano a mantenere sotto controllo il suo utilizzo. Una recente indagine ha rilevato che il 44% dei dipendenti ha utilizzato strumenti di AI in modo non conforme alle policy aziendali, evidenziando la crescente problematica dello “shadow AI”. In assenza di un’adeguata supervisione, le aziende rischiano perdita di dati, violazioni della sicurezza e problemi di compliance.

Garantire visibilità e controllo sull’utilizzo della GenAI

Per amministratori di rete e aziende, la prevenzione dello shadow AI è semplice grazie ai firewall della serie USG FLEX H di Zyxel Networks. Con funzionalità avanzate di application awareness e controllo, gli amministratori possono gestire facilmente l’accesso agli strumenti GenAI all’interno della rete. Le principali funzionalità includono:

· Fitraggio dei contenuti GenAI: una categoria applicativa dedicata consente di bloccare tutte le applicazioni GenAI con un solo clic, autorizzare selettivamente i servizi approvati o reindirizzare gli utenti verso alternative sicure come AnyInsight.ai.

· Application patrol: controlli granulari permettono ai team IT di prioritizzare, limitare o bloccare specifiche applicazioni GenAI, andando oltre il semplice filtraggio URL.

· Insight applicativi in tempo reale: la visibilità sul traffico e sull’utilizzo della banda consente di individuare attività anomale, come picchi che potrebbero indicare potenziali fughe di dati, permettendo un intervento immediato.

Un gateway unificato e sicuro alle applicazioni GenAI

Per supportare ulteriormente un’adozione sicura, Zyxel Networks ha collaborato con Heartbot AI per offrire AnyInsight.ai, una piattaforma AI cloud-native che consente un accesso gestito a oltre 20 modelli linguistici (LLM), più di 350 agenti AI e applicazioni connesse.

· Piattaforma unificata per l’accesso alla GenAI: i dipendenti possono passare in modo fluido tra diversi LLM e agenti all’interno di un ambiente controllato, con accessi regolati da ruoli e permessi definiti. Questo approccio massimizza la produttività garantendo al contempo governance e compliance. Le organizzazioni possono inoltre implementare agenti AI personalizzati per specifiche attività o workflow, supportando la trasformazione AI.

· AI application firewall: l’ispezione contestuale end-to-end consente agli amministratori di monitorare tutte le interazioni tra utenti, LLM, agenti e applicazioni AI connesse. Vengono registrate attività, utilizzo dei dati e interazioni con l’AI e, soprattutto, vengono applicate policy di accesso e regole di sicurezza per evitare che dati sensibili, conoscenze e processi vengano esposti, utilizzati in modo improprio o compromessi.

“L’intelligenza artificiale generativa sta trasformando il modo in cui le aziende operano, ma senza adeguate protezioni può introdurre rischi significativi,” ha dichiarato Ken Tsai, President di Zyxel Networks. “La nostra soluzione GenAI Protection consente a PMI e MSP di adottare l’AI con fiducia, grazie alla visibilità, al controllo e alla protezione necessari per prevenire la perdita di dati e garantire un utilizzo responsabile.”

AnyInsight.ai è disponibile insieme alle soluzioni firewall di Zyxel Networks come servizio indipendente su licenza, offrendo flessibilità alle organizzazioni che necessitano di ulteriori livelli di controllo.

Per favorire l’adozione, Zyxel Networks offrirà uno sconto del 40% a tempo limitato su AnyInsight.ai per i clienti firewall esistenti, aiutando le aziende a rafforzare la governance dell’AI e ridurre i rischi operativi.