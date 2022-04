2N IP Style vince il prestigioso Red Dot Design Award

2N IP Style, il miglior videocitofono di 2N Telekomunikace ideato per progetti residenziali e uffici di alto livello, ha ricevuto il Red Dot Design Award, uno dei premi più prestigiosi nel campo del design di prodotto. La decisione è stata presa da una giuria di 50 esperti di design di tutto il mondo che ha valutato ogni prodotto individualmente.

2N IP Style integra funzionalità all’avanguardia grazie a una telecamera full HD con ampia gamma dinamica (WDR) e la nuova tecnologia di accesso mobile WaveKey. Sfrutta, inoltre, la potenza di elaborazione del processore AXIS ARTPEC-7 ed è stato realizzato per essere il videocitofono più elegante sul mercato.

Il design minimalista del 2N IP Style si basa su due elementi principali: in primo luogo, la barra orizzontale nella parte superiore che ospita gli altoparlanti “invisibili” e la miglior telecamera esistente, sul mercato dei videocitofoni; in secondo luogo, sotto la barra, un sottile touchscreen in vetro temperato da 480 cm2. Il touchscreen non ha precedenti nel mercato dei videocitofoni, sia per le sue dimensioni che per la totale assenza di pulsanti. Il vetro vanta una certificazione di protezione IP65 e IK08 che ne attesta la solidità ed è stato collaudato per resistere facilmente a forti piogge, ambienti polverosi e atti vandalici.

2N IP Style ottiene così un secondo riconoscimento prestigioso dopo la vittoria come CE Pro BEST (Best Electronics Systems Technologies) al CEDIA Expo di Indianapolis. Questo risultato si aggiunge ai precedenti Red Dot Design Award per altri due prodotti 2N, il citofono 2N Helios IP Verso e l’unità di risposta 2N Indoor Touch.

2N pone attenzione al design sin dalle prime fasi del processo di sviluppo del prodotto. L’azienda investe il 14% del suo fatturato in R&S, una cifra significativamente maggiore di quanto investito da molte delle più grandi aziende tecnologiche a livello globale, e mette sempre al primo posto la combinazione tra design e funzionalità.

Claudio Bellino, Country Manager Italia di 2N, ha dichiarato: “I Red Dot Awards sono gli Oscar del mondo del design, quindi questo è un grande momento per 2N. Siamo particolarmente orgogliosi di questo riconoscimento perché non premia soltanto l’estetica del 2N IP Style, ma la sintesi tra funzionalità di fascia alta e design elegante, che eleva lo status degli edifici in cui viene installato. Nel nostro settore, questo è il vero significato di innovazione”.