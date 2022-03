2N riceve la certificazione LenelS2 (Carrier) ed entra nell’OpenAccess Alliance Program

2N Telekomunikace ha ricevuto la certificazione di fabbrica LenelS2 e ha aderito al Programma LenelS2 OpenAccess Alliance (OAAP). LenelS2 è uno specialista globale nelle soluzioni avanzate di sicurezza fisica che incorporano interfacce aperte per l’integrazione tra cui: il controllo degli accessi, la videosorveglianza e le credenziali mobile. L’azienda fa parte di Carrier Corporation, noto provider di tecnologie innovative di HVAC, sicurezza e automazione degli edifici.

Tutti i citofoni con il sistema operativo di 2N (compreso il nuovo 2N IP Style), si interfacciano ora con il sistema di controllo accessi OnGuard di LenelS2, rendendo completa l’integrazione degli eventi di accesso, allarmi, video e audio.

“2N Telekomunikace ha ultimato i test di fabbrica richiesti da LenelS2 per convalidare la funzionalità di interfaccia con il sistema OnGuard. Questo dà agli operatori una visione olistica dell’edificio sin dalla porta principale o dal cancello d’ingresso, in modo che possano reagire più rapidamente e in modo appropriato in caso di incidenti”, ha dichiarato John Marchioli, OAAP Product Management di LenelS2. “Siamo entusiasti che 2N partecipi con continuità al programma LenelS2 OpenAccess Alliance”.

“L’interfaccia tra i citofoni IP di 2N e il sistema di controllo accessi OnGuard è un grande passo avanti per la nostra azienda”, ha dichiarato Claudio Bellino, Country Manager Italia di 2N Telekomunikace. “Permette agli amministratori e agli operatori di sicurezza di monitorare i loro videocitofoni da una sola piattaforma di sicurezza completa, rendendo il lavoro più semplice pur mantenendo gli edifici, e quindi gli utenti, al sicuro”.