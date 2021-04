Tech Data ha annunciato un accordo paneuropeo con Cradlepoint, azienda acquisita da Ericsson nel novembre 2020, ma che opera come una Business Unit autonoma nelle soluzioni di Network Edge wireless LTE (Long Term Evolution) e 5G fornite tramite cloud.

Grazie a questo accordo, i partner di Tech Data in tutta Europa potranno offrire i router wireless edge di Cradlepoint e il suo NetCloud Service, una piattaforma basata su abbonamento che offre monitoraggio, gestione, sicurezza e analisi basati su cloud.

Cradlepoint: nuove opportunità per i partner dell’ecosistema IT

L’aggiunta di Cradlepoint permette ai partner di Tech Data di accedere e implementare soluzioni di connettività WAN wireless di prossima generazione per la vendita al dettaglio in spazi fissi, magazzini e logistica, segnaletica digitale, sorveglianza, wireless per gli ospiti, failover LTE, trasporto pubblico e smart city, tra le altre aree.

Secondo IDC, la valutazione del mercato globale delle infrastrutture LTE e 5G dovrebbe superare i 5,7 miliardi di dollari entro il 2024, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) a 5 anni del 43,4%.

Tech Data sta costruendo un portafoglio di soluzioni di filiale, di edge e di mobilità focalizzate sul risultato per aiutare i partner ad affrontare questo mercato in rapida evoluzione, supportati dai programmi di enablement del business del distributore, dalle competenze tecniche interne e dalle offerte as-a-Service.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Stephen Nolan, Vicepresidente Senior per il segmento Endpoint Solutions per l’Europa presso Tech Data: «La tecnologia 5G è un fattore chiave per introdurre una nuova ondata di innovazione autenticamente differenziata in tutto il mondo e, in quanto tale, rappresenta un’opportunità significativa per i nostri partner dell’ecosistema IT. In questo contesto, Cradlepoint è un’importante aggiunta al nostro portafoglio di vendor. Il loro portafoglio 4G LTE e 5G consente alle imprese di implementare una connettività wireless cellulare affidabile, efficiente e di classe enterprise e non vediamo l’ora di estendere la loro portata nella regione».

Per Eric Purcell, Vicepresidente Senior per il segmento Global Partner Sales presso Cradlepoint: «La domanda di WAN wireless sta accelerando in Europa e in tutto il mondo, dato che il business si rivolge sempre più alle reti cellulari 4G e 5G per la connettività wireless. Il nostro nuovo accordo con Tech Data arriva al momento perfetto per capitalizzare questa opportunità e dotare rivenditori, partner e system integrator dei prodotti e dei servizi di cui hanno bisogno per dare alle imprese di tutte le dimensioni l’accesso a una connettività cellulare affidabile, scalabile e sicura».