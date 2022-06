La realtà aumentata dell’intrattenimento: l’innovazione di Unity e Playtech

La digitalizzazione è un fenomeno ormai consolidato in ogni aspetto della quotidianità. I pronostici ufficiali sono chiari: il trasferimento di massa dal piano fisico a quello virtuale non solo è in costante ascesa, ma è destinato a un’evoluzione costante, garantita dalle inarrestabili migliorie in campo tecnico, informatico e tecnologico. Il settore che più di tutti ha giovato di tale progresso resta l’intrattenimento, con l’ottimizzazione elettronica di videogiochi e giochi online grazie anche alla realtà aumentata.

L’intrattenimento online: in Italia è abitudine

I videogiochi sono da sempre il passatempo preferito degli adolescenti, ma il loro fascino non attira solo il segmento più giovane della popolazione. Quanti scommetterebbero sulla loro diffusione tra gli adulti o, addirittura, all’interno dell’intero nucleo familiare? È quanto emerge dalla ricerca condotta da Microsoft. Dal campione di ricerca basato sullo studio di 12 mila famiglie europee, di cui almeno 2 mila italiane, risulta evidente la diffusione del gioco come strumento di rinforzo dell’intesa figlio-genitore; oggi vera attività di routine, praticata nel nido familiare all’incirca 10 volte al mese.

In generale, dallo studio Microsoft risulta evidente l’impatto globale dei videogiochi sulla popolazione. L’incontrovertibile estensione dell’intrattenimento ha elevato il divertimento quale attività positiva e regolarmente apprezzata da figli e genitori: l’attività ludica va oltre il gioco e diventa pura condivisione di abilità e affettività. Negli ultimi anni, infatti, non solo è aumentato il numero dei giocatori, ma anche la variabile delle ore trascorse videogiocando. Stando ai dati stimati dal Centro Studi Minori di Firenze, il tempo medio di gioco è arrivato a circa due ore al giorno.

Grafiche di gioco sempre più realistiche: l’ultima demo di Unity

Tale successo non è una casualità e il progresso tecnologico ha di certo un ruolo centrale in merito. Software e processori sempre più potenti e aggiornati hanno considerevolmente contribuito alla diffusione di giochi con qualità realistiche davvero elevate grazie a metodi di fotorealismo impressionanti. L’ultimo esempio nel settore arriva dal lancio di Enemies, la nuova demo di Unity il motore grafico in grado di eliminare le differenze tra un essere umano in carne e ossa da una creazione attraverso elevate tecniche di grafica.

Il crescente progresso tecnologico è tale da aver inglobato anche il settore del gaming online correlato a slot e casinò, ambito tradizionalmente poco interessato alla resa grafica avanzata. Eppure, anche il recente contributo dalla software house Playtech è davvero notevole, in particolare grazie allo sviluppo di titoli che presentano soluzioni grafiche 3D innovative e di grande impatto, con un livello di giocabilità ottimale su ogni dispositivo. Siti come slotadm.it consentono di approfondire le novità e i punti di forza della software house più amata nel settore grazie alla condivisione di diverse pagine informative a essa dedicate.

Le principali tecniche di ottimizzazione dell’immagine dei videogiochi

La cavalcata digitale è costante a tal punto che gli odierni processori permettono innovazioni tecnologiche impensabili un decennio addietro. Basti pensare al settore della realtà virtuale e di quella aumentata, il cui fine è realizzare giochi con un grande impatto realistico, facendo leva sulle diverse tecniche di post-processing come i molteplici metodi di Aliasing, lo Scaling, il Filterin, il Bloom, il Motion Blur e tanto altro ancora.