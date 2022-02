Achab spinge sulla documentazione IT con IT Portal

Servizi migliori; risparmio di tempo; maggiore sicurezza; minore margine di errore: possiamo riassumere così i vantaggi di IT Portal, una nuova piattaforma inserita a portafoglio da Achab, azienda italiana specializzata nella distribuzione di software infrastrutturali a valore per le piccole e medie imprese, pensata per semplificare la vita dei fornitori di servizi.

Come da suo dna Achab è sempre alla ricerca di soluzioni innovative e ora Claudio Panerai, CPO della società, annuncia in esclusiva ai nostri lettori l’ultimo colpo messo a segno dal distributore: IT Portal. Oggigiorno le reti da gestire sono sempre più complesse e composte da tanti elementi interconnessi tra loro. Ecco perché appare chiara la necessità di “tenere insieme i pezzi” e, per farlo, occorre disporre di un repository che contenga tutto ciò che riguarda i clienti: server, password, switch, configurazioni, domini, credenziali, contratti, scadenze, procedure.

Da qui nasce l’idea di IT Portal: una piattaforma cloud multitenant che permette agli ITSP (IT Service Provider) di documentare ogni aspetto dell’infrastruttura IT dei propri clienti in maniera semplice ed estremamente flessibile. Chi si occupa di IT, generalmente, parte sempre a documentare e condividere informazioni in modo basilare conservando dati e password principalmente su file diversi e disallineati tra loro: Word, Excel, Dropbox e così via. In questo modo però le informazioni sono disomogenee, scollegate tra loro e non si ha la sicurezza che vengano costantemente aggiornate. Grazie alla capacità di correlazione dei device e le funzionalità di ricerca che caratterizzano IT Portal, invece, in pochi click è possibile avere a portata di mano tutte le informazioni riguardanti i clienti in un unico posto centralizzato e soprattutto sicuro, perché è l’MSP che decide chi può avere accesso a quali informazioni.

L’applicativo sarà presentato con una Web TV dedicata alla soluzione il 3 marzo alle ore 12.00.

“Achab – esordisce Panerai – è da sempre alla ricerca di soluzioni che permettano ai fornitori di servizi It di prestare i propri servizi in maniera remunerativa ma anche lavorando al meglio e all’insegna della massima semplicità. Le applicazioni come IT Portal consentono di tenere traccia di tutta la documentazione delle reti dei clienti in carico a un certo ITSP, consentendo a quest’ultimo di gestire pc, server, apparati di rete, scadenze di contratti, password e quant’altro. Grazie a un motore di ricerca interno e al fatto che ogni oggetto contiene dei link diventa semplice trovare le informazioni che servono nel momento in cui servono. Il fine di IT Portal è quello di dare agli MSP uno strumento con cui disporre di una documentazione più strutturata”.

Molto spesso il fornitore di servizio fa fatica a vedere i vantaggi che derivano da soluzioni che non vende direttamente presso un utente finale ma che servono a lui per migliorare la propria attività. Perché un MSP dovrebbe scegliere di implementare una piattaforma di documentazione IT?

“IT Portal permette di catalogare e classificare tutti gli oggetti e tutti i servizi su cui l’MSP mette quotidianamente le mani. Affidarsi alla propria memoria o a quella dei propri collaboratori che quella rete l’hanno costruita non è funzionale perché la memoria è fallibile e soprattutto scambiarsi immediatamente le informazioni non sempre è possibile. Come fare poi quando un collega lascia il lavoro? Il rischio, più che tangibile, è quello di perdere tempo e risorse ottenendo come risultato l’erogazione di un servizio mediocre, con anche insoddisfazione da parte del cliente. Tra i benefici che una soluzione come IT Portal genera troviamo al primo posto una cosa banale ma importantissima: la possibilità di fornire un supporto migliore e più veloce al cliente rispondendo alle sue richieste con maggiore precisione e puntualità. È infatti possibile condividere sulla piattaforma tutte le informazioni relative ad una certa rete, cui i colleghi, fatta salva un specifica politica di sicurezza negli accessi, possono accedere.

La multitenancy che caratterizza la piattaforma consente di inserire tutti i clienti nello stesso portale, mantenendo separate le informazioni di ognuno, e di avere piena visibilità su tutto ciò che riguarda l’azienda: contratti, licenze, domini, device, configurazioni, KB, contatti e tanto altro. È possibile, inoltre, creare delle form ad hoc che, una volta compilate, consentono di registrare le informazioni direttamente nel portale.

Si aumenta poi la sicurezza perché normalmente password e informazioni sensibili sono scritti su fogli excel o su file di testo che sono a disposizione di tutti: con IT Portal invece si ha una gestione separata dei vari account per cui è possibile scegliere chi vede cosa. I tecnici, quindi, sono meno disturbati dai loro stessi colleghi perché le informazioni sono già disponibili e accessibili: le informazioni sono già tutte documentate e in questo modo i fornitori di servizi It non rischiano più di ‘perdere pezzi’”.

Quali sono le caratteristiche vincenti di IT Portal?

“IT Portal è una soluzione nata dalle richieste degli MSP e quindi va al cuore dei loro problemi. L’applicazione ha una serie di maschere predefinite per poter documentare i singoli componenti: la stampante, il firwall, le reti e così via: tutto ciò (firewall, rete, wifi) non rimane solo come un oggetto perché ciascuno di questi può essere collegato a dei link che si collegano a degli altri oggetti. L’esito finale è una sorta di Wikipedia in cui l’MSP può navigare. Ciascun cliente, inoltre, può creare delle maschere personalizzate oltre a quelle predefinite; può decidere in autonomia che vuole un oggetto con certi campi e con certe caratteristiche. Quindi l’applicativo è estensibile.

Ricordo che l’MSP può inserire all’interno della piattaforma anche degli account dei propri clienti: per cui si può portare l’azienda cliente all’interno di IT Portal, renderla autonoma, consapevole e responsabile perché la rete è sua mentre l’MSP la gestisce semplicemente.

Elemento fondamentale è poi la possibilità di integrazione con tantissime altre soluzioni diffuse nel mercato di riferimento, e usate dagli MSP di tutto il mondo, consentendo a chi eroga servizi IT di continuare a usare la propria piattaforma per la gestione del parco macchine usandola come “sorgente” di documentazione.

Ultimo punto forte da sottolineare è la flessibilità del prodotto perché è possibile fare le cose in più modi e davvero si può piegare la piattaforma alle specifiche necessità”.

Il licensing è favorevole?

“Assolutamente sì: il licensing è a misura di MSP perché è mensile: compri e paghi mensilmente e non sei vincolato a sottoscrizioni annuali. Inoltre, il prezzo d’ingresso è accessibile e alla portata anche dei fornitori più piccoli o meno strutturati”.

Dal punto di vista della sicurezza, cui mi accennava prima: come è garantita?

“Tutta la piattaforma lavora tramite certificato SSL rendendo l’accesso cifrato ed è possibile abilitare l’autenticazione a più fattori. Per tutti gli account all’interno della piattaforma si possono creare delle vere e proprie ACL per stabilire chi può avere accesso a quale informazione. Per lavorare più velocemente, ma in totale sicurezza, è inoltre possibile installare un plug-in per la gestione delle password come estensione di Google Chrome”.

Achab come andrà a supportare la sua rete di MSP per adottare questo tipo di soluzione che spesso, come dicevamo, è percepita come un mero costo?

“Achab, come sempre, accompagna il lancio di un prodotto con una campagna di vendita legata a un percorso di formazione e consapevolezza tramite attività come webinar, la nostra Web TV, i nostri Podcast, cui seguono campagne telefoniche mirate per capire a che punto sono gli MSP. Achab fornisce inoltre un supporto a 360° sia lato prevendita che post-vendita”.

Ma gli MSP sono consapevoli dell’utilità di piattaforme come IT Portal?

“Posso dire che il mondo è diviso in due: una parte degli MSP è consapevole mentre tanti hanno una consapevolezza non esplicita: si rendono conto che stanno lavorando male ma non sanno che quello che gli serve è anche un sistema di documentazione IT. Per cui bisogna lavorare a monte sul fronte dell’awarness rendendoli consapevoli di dove sta effettivamente il problema e di qual è la soluzione. C’è anche una resistenza che deriva dal fatto che essendo un prodotto che non si va a vendere direttamente ma che serve per ottimizzare l’erogazione dei servizi c’è il rischio che venga percepito come un mero costo, trascurando i guadagni che arrivano proprio dall’ottimizzazione delle proprie prestazioni”.

Cosa si aspetta Achab per questo primo anno di collaborazione?

“In primo luogo, che gli MSP siano sempre più consapevoli del ruolo determinante che hanno verso il cliente finale: si occupano di tenere vivi e funzionanti gli apparati It di ogni azienda, che determinano il successo dell’azienda stessa. Gli MSP devono anche fare un salto di mentalità: non sono più “solo” dei tecnici ma sono coloro che vanno ad erogare un servizio strategico per i propri clienti e il loro business. Di conseguenza devono dotarsi degli strumenti che gli permettono di erogare i servizi che i clienti finali si aspettano che eroghino. È necessario cambiare, mai come oggi, e speriamo che gli MSP siano in grado di fare questo salto anche grazie all’adozione di un applicativo di documentazione IT”.