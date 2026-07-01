AI Ecosystem: V-Valley lancia l’evento dedicato all’Intelligenza Artificiale per il canale ICT

V-Valley, società del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, organizza AI Ecosystem, il suo primo evento dedicato all’Intelligenza Artificiale.

Nella cornice dell a cantina Bellavista, i partner del canale ICT avranno l’opportunità di conoscere da vicino l’ecosistema V-Valley, punto di riferimento e abilitatore per lo sviluppo di progetti basati sull’Intelligenza Artificiale, una delle tecnologie che più sta trasformando il mercato. Per i vendor, l’evento rappresenterà un’occasione per presentare le soluzioni AI più avanzate in ambito agent, storage, data, server e security, con applicazioni trasversali ai diversi settori.

V-Valley AI Ecosystem sarà il contesto ideale per condividere strategie, visioni e competenze, favorendo il confronto tra i protagonisti di un unico ecosistema chiamato a cogliere le opportunità e ad affrontare le sfide legate all’evoluzione del mercato.

“L’intelligenza artificiale non è una soluzione da adottare a scatola chiusa, ma un percorso da costruire con competenza e visione. È un approccio che V-Valley sviluppa insieme a vendor e partner, accompagnandoli passo dopo passo verso i clienti finali: dall’analisi dei bisogni alla scelta delle tecnologie più adeguate, valorizzando il contributo dei propri brand, fino all’implementazione, alla form azione, al post -vendita e al supporto continuativo ”, sottolinea Sergio Grassi, Chief Revenue Officer Value, Gr een and Services di Esprinet Group.

In quest’ottica, V-Valley AI Ecosystem rappresenta il punto di incontro concreto tra i due protagonisti di questa evoluzione : da un lato i vendor, che portano sul palco le tecnologie e le innovazioni AI più avanzate del mercato; dall’altro i partner, che grazie alla conoscenza diretta dei clienti finali trasformano quelle tecnologie in progetti concreti e in valore di business.

A rafforzare questo modello contribuiscono anche Innovexya , con competenze specialistiche in AI, cloud e cybersecurity, ed Esprifinance, che rende ogni progetto AI economicamente accessibile attraverso soluzioni di leasing e finanziamento.

“Grazie all’ecosistema integrato di V-Valley, Innovexya ed Esprifinance, i nostri partner possono contare su un team di professionisti capace di coniugare competenza tecnologica e comprensione del business, trasformando l’innovazione in progetti concreti e sostenibili”, ha concluso Sergio Grassi.