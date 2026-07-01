Maryannick Dauba nuova Presidente di Avnet Silica

Avnet Silica, società Avnet, ha nominato Maryannick Dauba come Presidente, con efficacia dal 1^ luglio 2026. Avendo trascorso oltre 15 anni in Avnet Silica, ricoprendo diversi e importanti ruoli direttivi, Maryannick vanta una vasta esperienza nei settori delle vendite, delle relazioni commerciali e delle attività a più stretto contatto con i clienti.

Prima del suo ultimo incarico, come EMEA Vice President Business Engagement, Maryannick ha ricoperto diverse posizioni di leadership, quali EMEA Sales Vice President, Regional Vice President South Europe, e Territory Director for France, Belgium and North Africa. La sua nomina riflette l’impegno di Avnet Silica nel garantire continuità, partnership a lungo termine con i fornitori e una crescita orientata al cliente in tutta l’area EMEA.

In qualità di Presidente di Avnet Silica, Maryannick guiderà il costante sviluppo dell’azienda in tutta la regione EMEA, sulla base della strategia esistente e in un’ottica di sostegno della società nella prossima fase di crescita.

A commento della nomina, Gilles Beltran, Presidente di Avnet EMEA, ha affermato: “Maryannick unisce la profonda conoscenza dei nostri clienti, dei fornitori e della nostra organizzazione alla vasta esperienza di leadership maturata in Avnet Silica. Comprende bene quali siano i fattori che determinano il successo di questa azienda ed è nella posizione ideale per guidarne la crescita costate in tutta la regione EMEA.”

Sulla propria nomina, Maryannick ha detto: “Avendo trascorso più di 15 anni in Avnet Silica, ho avuto l’opportunità di lavorare a stretto contatto con i nostri team, con i clienti e i fornitori nell’intera regione. Ciò che mi ha sempre colpito è la solidità di questi rapporti e le competenze presenti all’interno dell’organizzazione. Non vedo l’ora di partire da queste basi e continuare a sostenere i nostri clienti e i nostri partner fornitori mentre facciamo crescere insieme l’attività.”

Sotto la leadership di Maryannick, Avnet Silica continuerà a promuovere la propria crescita strategica in tutta la regione EMEA, mantenendo al contempo l’attenzione sul successo dei clienti e sulla creazione di partnership durature con i fornitori.