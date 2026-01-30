Aicel investe sui futuri specialisti del digitale e dell’e‑commerce con premi di laurea per 10 mila euro

Aicel (Associazione italiana commercio elettronico) rinnova il proprio impegno nella formazione e nello sviluppo delle competenze nel settore digitale, lanciando la seconda edizione dei premi di laurea nazionali “e‑Next: l’evoluzione dell’e‑commerce”. L’iniziativa, promossa insieme all’osservatorio INR eCommerce di Aicel e in collaborazione con Rotary, mette a disposizione un fondo complessivo di 10 mila euro per valorizzare le migliori tesi dedicate ai temi del commercio elettronico.

Possono candidarsi studenti e studentesse che abbiano concluso un corso di laurea triennale, magistrale a ciclo unico o specialistica presso un ateneo italiano nel periodo compreso tra aprile 2025 e aprile 2026. Nel proprio percorso formativo dovrà emergere uno spiccato interesse per le tematiche legate all’e‑commerce.

Al momento aderiscono all’iniziativa l’Università degli Studi di Milano‑Bicocca, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l’Università degli Studi di Brescia, l’Università degli Studi di Padova, la Sapienza Università di Roma, l’Università degli Studi di Messina e il consorzio Almalaurea.

Il presidente di Aicel, Andrea Spedale, commenta: “Investire nella formazione delle competenze digitali è oggi una scelta strategica per l’economia del Paese e per valorizzare il talento dei futuri specialisti del settore. Con il rinnovo di questa iniziativa vogliamo contribuire a fare cultura su un ambito in continua trasformazione, nel quale è fondamentale conoscere le dinamiche economiche, legali ed etiche che hanno un impatto sempre più globale. In questo progetto è preziosa la partecipazione del Rotary Club Brescia Next, realtà che mette al centro spirito innovativo, opportunità di crescita e attenzione ai giovani”.

Il bando scade il 30 aprile 2026, data ultima per l’invio delle candidature. La commissione valuterà le tesi privilegiando il valore di innovazione e il merito accademico del candidato, con particolare attenzione agli aspetti economici e strategici del commercio elettronico, alle dinamiche sociali e comunicative e al quadro normativo ed etico che regola il settore, includendo temi come supply chain, performance finanziarie, mercati internazionali, impatto sui consumi, customer experience, ruolo delle piattaforme e del social commerce, tutela dei consumatori e sostenibilità etica del digitale.

I nominativi dei candidati selezionati saranno comunicati entro il 30 maggio 2026.

Il testo completo del bando e le modalità di partecipazione sono disponibili sul SITO UFFICIALE DI AICEL!