Alessandro Cuccurullo: responsabile area vendite Durst nel Sud Italia

Si intensifica la presenza di Durst nel Sud Italia che annuncia la nomina di Alessandro Cuccurullo a Sales & Sales Support South Italy della Divisione Vendite Italia. L’introduzione di questa nuova figura segna un passo importante per il rafforzamento della presenza diretta del Gruppo altoatesino nell’area strategica del Sud Italia, garantendo ai clienti un supporto ancora più capillare e personalizzato.

Di cosa si occuperà Alessandro Cuccurullo?

Con base in Campania, Alessandro Cuccurullo sarà il punto di riferimento per le aziende di queste regioni, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente le relazioni tra la Casa Madre e i clienti locali. In particolare, il nuovo responsabile vendite per il Sud, opererà a stretto contatto anche con la rete vendite Durst, sia sul fronte consulenziale che commerciale.

Con all’attivo una pluridecennale esperienza nel mondo delle arti grafiche e una profonda conoscenza che spazia dalle tecnologie di stampa ai materiali, fino alle applicazioni, Cuccurullo condividerà con i clienti del Sud Italia il suo consolidato know-how. Grazie a questa expertise, unita a una puntuale conoscenza delle dinamiche e delle tendenze di mercato, fornirà ai clienti consulenza anche in ambito di ottimizzazione dei processi produttivi, valorizzando al meglio le potenzialità delle soluzioni tecnologiche Durst.

Dichiarazioni

“La vicinanza ai clienti non è solo un valore aggiunto, ma uno degli asset fondamentali su cui si basa la strategia di Durst. L’ingresso di Alessandro Cuccurullo nel team vendite rappresenta un passo fondamentale per offrire un servizio ancora più capillare alle aziende del Sud Italia, grazie al suo bagaglio di competenze tecniche ed esperienza nel settore, oltre a una profonda conoscenza delle esigenze specifiche degli operatori locali”, commenta Alberto Bassanello, Direttore Vendite Italia di Durst Group.