Allied Telesis entra nella CRN Partner Program Guide 2026

Allied Telesis è stata riconosciuta da CRN, un brand di The Channel Company, con l’inclusione nella prestigiosa CRN Partner Program Guide 2026, guida annuale essenziale per i solution provider che cercano programmi di canale allineati ai loro obiettivi di business, offrendo particolare valore ai partner.

“In Allied Telesis mettiamo i partner al primo posto e siamo molto orgogliosi del nostro Partner Network. Entrare a far parte della CRN Partner Program Guide è il riconoscimento definitivo del nostro impegno costante a essere la migliore soluzione nel portfolio di un partner,” dichiara Chris Elliott, Vice President, Partnerships and Alliances di Allied Telesis. “Siamo orgogliosi del recente lancio dell’Allied Telesis Partner Network, che punta su chiarezza, prevedibilità e velocità, in modo che il nostro ecosistema di partner possa fornire più rapidamente valore ai clienti. Siamo particolarmente entusiasti di continuare a estendere il nostro partner program nel corso di quest’anno e oltre.”

Mentre i solution provider operano tra mutevoli esigenze dei clienti, nuove tecnologie e modelli di business in costante evoluzione, struttura e profondità dei partner program dei vendor svolgono un ruolo sempre più critico nelle decisioni di partnership. Incentivi finanziari, supporto alle vendite e al marketing, opportunità di formazione e certificazione e risorse tecniche sono elementi che possono influenzare in modo significativo la capacità di un partner di scalare, differenziarsi e generare redditività nel tempo.

Per la Partner Program Guide 2026, il team di ricerca di CRN ha valutato i fornitori di tecnologia in base alla forza e all’ampiezza delle loro offerte di partner program, inclusi formazione e abilitazione, supporto pre e post-vendita, risorse di marketing, assistenza tecnica e comunicazione continua. La guida risultante fornisce ai solution provider insight significativi sui programmi progettati per sostenere un successo duraturo in un panorama di canale in rapida evoluzione.

Lo scorso ottobre, Allied Telesis ha lanciato l’Allied Telesis Partner Network (APN), fornendo un chiaro framework a più livelli con benefici prevedibili, un portale aggiornato per un onboarding più rapido dei partner e un modello di abilitazione allineato a risultati misurabili. L’APN è supportato da un team globale dedicato che lavora a fianco di esperti tecnici e di vendita per supportare il successo dei partner, aiutandoli a crescere più velocemente, vincere più opportunità e creare valore a lungo termine per il cliente.

“L’inserimento nella Partner Program Guide 2026 riflette come i fornitori di tecnologia di oggi stiano ripensando i loro partner program per tenere il passo con un canale in rapida evoluzione,” commenta Jennifer Follett, VP, U.S. Content, Executive Editor, CRN, di The Channel Company. “Con i solution provider chiamati a destreggiarsi tra nuove esigenze dei clienti, modelli di business e tecnologie, questa guida annuale funge da risorsa fondamentale per identificare i fornitori che stanno investendo in programmi progettati per promuovere crescita a lungo termine e successo condiviso. La guida offre una visione significativa di ciò che distingue ogni programma, aiutando i fornitori a prendere decisioni sicure e strategiche legate alle partnership.”