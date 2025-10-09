Allied Telesis presenta il nuovo Partner Network

Allied Telesis annuncia Allied Telesis Partner Network (APN), il nuovo programma globale per i partner della società progettato per aiutare il canale a cogliere un maggior numero di opportunità di business e crescere più rapidamente. L’APN entrerà in vigore il 1°gennaio 2026, ma l’azienda sta già avviando le comunicazioni per garantire un periodo di transizione e assicurare ai partner attuali una guida chiara e tempo sufficiente per allinearsi alla nuova struttura.

Progettato con il contributo diretto dei partner di tutte le regioni, APN introduce un’architettura a livelli con vantaggi prevedibili, un portale aggiornato per un onboarding più rapido dei partner e un modello di abilitazione allineato a risultati misurabili. Allied Telesis sta organizzando briefing ed eventi nell’area APAC, EMEA e Americas per aggiornare i partner esistenti sulle modifiche al programma e dare il benvenuto a quelli nuovi che si sono qualificati nei mercati in cui in precedenza non era disponibile alcun programma formale.

I punti chiave del programma di Allied Telesis includono:

Livelli e requisiti definiti che riconoscono capacità e risultati.

Incentivi prevedibili allineati alle prestazioni e all’impatto del partner.

Un portale rinnovato e moderno, con registrazione dei deal, formazione basata su ruolo, Allied Telesis Academy e una libreria di risorse riservata che spazia dall’abilitazione tecnica ai playbook di vendita fino agli strumenti di marketing.

Onboarding più rapido tramite una checklist guidata e percorsi di formazione basati su ruolo.

Conformità e monitoraggio per certificazioni, competenze e stato del programma.

Per garantire continuità ai partner esistenti, l’APN di Allied Telesis prevede un periodo di transizione strutturato fino al 31 dicembre 2025, durante il quale le agevolazioni esistenti saranno allineate al nuovo programma, con fasi ben definite per confermare il livello, soddisfare i requisiti aggiornati e attivare i nuovi benefici prima dell’entrata in vigore il 1°gennaio 2026.

Il programma è supportato da un team globale dedicato alle partnership che lavora a fianco di esperti commerciali e tecnici per sostenere il successo dei partner: accelerandone la crescita, cogliendo maggiori opportunità e creando valore a lungo termine per i clienti.

“Il programma APN è stato creato con e per i partner,” ha dichiarato Chris Elliott, VP, Partnerships & Alliances, Allied Telesis. “Ci siamo concentrati su chiarezza, prevedibilità e velocità affinché il nostro ecosistema possa offrire valore ai clienti più rapidamente. È un programma pratico, che ricompensa le attività svolte ogni giorno dal nostro canale.”