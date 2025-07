Allnet Italia: cresce la partnership con AVM

Allnet Italia, realtà imprenditoriale di riferimento nel settore ICT da oltre 25 anni e AVM, vendor e produttore europeo delle rinomate soluzioni FRITZ! per il networking, annunciano l’ampliamento dell’attuale accordo di collaborazione, in essere dal 2015 e focalizzato sulla distribuzione per il mercato degli ISP, che da oggi includerà anche la vendita dei prodotti di networking a tutti i clienti professional B2B.

Una partnership che si consolida fortemente quella tra AVM e Allnet Italia e che punta a crescere strategicamente sul mercato italiano intensificando le azioni commerciali cross canale per espandere la presenza del brand anche nel mercato B2B, dove le soluzioni FRITZ! possono rispondere a un’ampia gamma di esigenze in termini di connettività.

Il core business rimarrà la vendita di prodotti networking con un focus speciale sulla promozione delle tecnologie di nuova generazione: 5G, Wi-Fi 7, rete Mesh e fibra ottica, elementi chiave per costruire l’infrastruttura di rete del futuro. Questa importante sinergia beneficerà di una collaborazione avviata da più di 10 anni e questo nuovo connubio tra mondo Provider e B2B non potrà che rafforzare maggiormente la proposizione tecnico-commerciale nel panorama italiano ICT.

L’ecosistema FRITZ! è pensato per rispondere alle esigenze del mondo professionale con soluzioni che uniscono prestazioni, semplicità d’uso e versatilità, ideali anche per scenari business-critical.

Luca Venturi, Head of Telco & B2B di AVM ha così commentato questo nuovo capitolo della collaborazione tra le due aziende: “L’Italia rappresenta per noi il mercato prioritario su cui investire per la crescita futura. Grazie alla collaborazione con un partner strategico come Allnet Italia, il nostro obiettivo è offrire al mercato B2B le soluzioni tecnologiche più avanzate per la connettività. Il marchio FRITZ! è sinonimo di un’azienda che, fin dal 1986, progetta i propri dispositivi a Berlino, puntando costantemente su qualità e innovazione. La nostra missione è garantire ai clienti un’esperienza d’uso superiore, combinando affidabilità, elevati standard qualitativi e normativi, con un impegno concreto verso sicurezza e sostenibilità”.

Ettore Mastropasqua, BU Director Networking e Cyber&Cloud di Allnet.Italia, ha commentato:

“Siamo molto orgogliosi di poter rafforzare la collaborazione con AVM, un brand sinonimo di qualità e innovazione nel networking europeo. L’estensione dell’accordo al canale B2B rappresenta per noi una grande opportunità per portare il valore delle soluzioni FRITZ! anche nel mondo delle aziende, con un’offerta che unisce performance elevate, semplicità di gestione e tecnologie di ultima generazione. Questa sinergia ci permette di rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze dei nostri partner, offrendo soluzioni affidabili per la connettività professionale, in linea con le evoluzioni tecnologiche del mercato”.