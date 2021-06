Allnet.Italia ha stretto una partnership tecnologica nel segno del protocollo LoRaWAN con Gruppo SIGLA, System Integrator che progetta e sviluppa soluzioni ICT per aziende ed enti pubblici, per un importante progetto sperimentale dedicato al monitoraggio ambientale e all’efficienza energetica che prevede l’utilizzo di soluzioni IoT basate, appunto, sull’innovativo protocollo LoRaWAN.

Obiettivo è realizzare un modello di riferimento, in grado di essere ampliato e replicato anche in altri contesti, basato su metodi e strumenti avanzati per la gestione energetica, ambientale e la riduzione dei consumi in agglomerati di edifici interconnessi o in distretti urbani eterogenei.

Da qui il focus su PickUP, soluzione di nuova generazione a disposizione di Energy Manager, Comuni o Amministrazioni locali, per plasmare moderne smart city, sempre più evolute ed efficienti, che sfruttano le elaborazioni di informazioni multi-disciplinari su consumi, produzione energetica, emissioni e occupancy, a supporto dei propri processi decisionali.

Nello specifico PickUP è l’ambizioso proof of concept co-finanziato da un bando della Regione Liguria, ideato e realizzato da Gruppo SIGLA e da un Consorzio di imprese composto anche da ABB, Algowatt, Flairbit, Maps, Rulex e Stam, insieme al supporto dell’Università di Genova e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IAS e CNR-IBF).

Allnet.Italia: expertice sul protocollo LoRaWAN fondamentale per l’intesa

Come sottolineato in una nota ufficiale da Luca Bianconi, R&D Account di Gruppo SIGLA: «Nello specifico, PickUP utilizza una rete di sensori IoT ed Edge/Fog Computing, basati su protocollo LoRaWAN, per la creazione delle infrastrutture necessarie di raccolta dei dati ambientali indoor e outdoor. Tali sensori sono stati poi integrati con nuovi modelli di controllo predittivo, di Machine Learning di analisi del dato energetico e architetture per l’aggregazione e l’integrazione di fonti di generazione elettrica distribuite e di domanda flessibile Demand Response. Grazie infatti alla capacità di assicurare alte prestazioni a ridotto consumo di energia e una trasmissione di dati affidabile anche su lunghe distanze, LoRaWAN si presenta come la tecnologia più in linea con gli stringenti parametri definiti. Questi, in particolare, riguardano l’attenzione ai consumi, alla portata in ambiente urbano, ai requisiti di trasmissione in edifici di grandi dimensioni e struttura complessa e, infine, la possibilità di miniaturizzare la tecnologia e ottenere un basso costo dei nodi e di gestione della rete. In tale scenario, la collaborazione con un partner tecnologico come Allnet.Italia si è rivelata fondamentale sotto molteplici aspetti: per la vasta offerta di soluzioni in ambito IoT, l’elevata competenza tecnica nel saperle integrare, la velocità di risposta alle eventuali criticità che si presentavano in corso d’opera e, il supporto nell’implementazione dell’innovativo protocollo di comunicazione standard, su modulazione LoRa, LoRaWAN. Una tecnologia nuova per entrambe le parti, che si è rivelata la scelta ottimale per le finalità del progetto. Essa stessa è divenuta, infatti, oggetto di una ricerca scientifica dedicata proprio alla validazione del suo utilizzo, in termini di performance per trasmissioni di lungo raggio e cyber-security, sottolineandone i limiti a seconda dei diversi scenari applicativi».

Secondo quanto riferito da Andrea Vajra, Account Manager di Allnet.Italia: «Per Allnet.Italia collaborare con realtà come Gruppo SIGLA è di vitale importanza per far conoscere, ai nostri clienti e al mercato, tutte le potenzialità abilitanti delle nascenti tecnologie IoT direttamente attraverso casi applicativi di successo, come quello appena realizzato. È stato entusiasmante veder crescere, giorno dopo giorno, insieme al progetto, anche le nostre reciproche competenze, come immersi in un processo di apprendimento sistemico, in cui ogni scambio di know-how si rivelava, esso stesso, linfa vitale per generare nuova conoscenza, in un’ottica di miglioramento continuo».

Tre siti pilota per una migliore qualità nella sperimentazione

La soluzione PickUP è stata sperimentata e validata grazie al coinvolgimento di tre siti pilota nella città di Savona (Campus Universitario di Savona dell’Università di Genova, Caserma “Clelia Corradini”, Scuola “Colombo-Pertini”). Presso due di questi siti sono state installate le infrastrutture Internet of Things sopracitate, realizzate anche attraverso le soluzioni fornite da Allnet.Italia.

In particolare, sono stati forniti evoluti sensori LoRaWAN, sia indoor che outdoor, in grado di fornire una qualità del dato di primo livello, volti al monitoraggio di diversi parametri quali luminosità, CO2, bVOC, temperatura, umidità, pressione, PM, luce, movimento e suono.

Successivamente, tali dati vengono trasmessi tramite access point a dei Gateway, forniti sempre da Allnet.Italia e raccolti su un server, appositamente implementato per la loro analisi e lo sviluppo di modelli predittivi.

In dettaglio, all’interno della sede della Polizia Municipale, “Clelia Corradini”, di Savona, sono stati installati dei sistemi di monitoraggio dei dati dedicati allo studio e al miglioramento attivo dei parametri ambientali e di comfort indoor. Mentre, nel secondo sito coinvolto dalla sperimentazione di tecnologie LoRaWAN, costituito dal Plesso Scolastico “Colombo Pertini” di Savona, la strumentazione già presente è stata integrata con nuovi sensori IoT e apparati di comunicazione LoRaWAN, al fine di arricchire i servizi preesistenti con informazioni aggiuntive rispetto alla qualità dell’aria nelle zone prospicenti la scuola.

Come sottolineato ancora da Bianconi di Gruppo SIGLA: «Grazie a queste configurazioni è stato, dunque, possibile creare dei modelli di infrastruttura di monitoraggio funzionali e, soprattutto, scalabili e riconfigurabili in altri contesti urbani per la creazione di città più efficienti, sostenibili e salubri in cui vivere. Il protocollo LoRaWAN offre la possibilità di dar vita a numerosi progetti volti all’efficienza in molteplici ambiti di applicazione: dalla smart factory, spaziando verso installazioni per la logistica intelligente, a soluzioni per smart city, smart building, agriculture processing e waste management. Si pensi, ad esempio, all’iniziativa implementata in alcuni comuni del Nord Italia, relativa ai “cestini intelligenti”, che monitorano lo stato di riempimento attraverso l’utilizzo di sensori installati al loro interno, nell’ottica di ottimizzare il processo di raccolta rifiuti. Oppure, ad alcuni progetti di smart irrigation, che in virtù delle informazioni raccolte permettono di risparmiare acqua in base alle previsioni meteo e, molto altro ancora, come sicurezza pubblica, traffico, viabilità e altro ancora. Gruppo SIGLA è già in prima linea e sta pianificando nuovi investimenti per l’implementazione di tale tecnologia in contesti innovativi, con progetti dedicati a scopi sperimentali, educativi ed industriali».

Come concluso da Karin Marchiori, BDM IoT di Allnet.Italia: «Siamo molto orgogliosi di aver contribuito a questo proof of concept e, da parte nostra, non possiamo che rinnovare a Gruppo SIGLA la nostra disponibilità a creare, insieme, soluzioni inedite e versatili, in grado di apportare un reale valore aggiunto alla collettività. Nel frattempo, Allnet.Italia continuerà ad accrescere la propria offerta in ambito IoT al fine di mettere a disposizione dei propri clienti le migliori tecnologie per dar forma, insieme, a sistemi sempre più integrati e in grado di soddisfare un mercato in continua e rapida evoluzione».