Allnet.Italia porta in Italia Ubiquiti

Allnet.Italia, distributore di soluzioni innovative per il networking e la connettività, è orgogliosa di annunciare il lancio dell’Enterprise Partner Program di Ubiquiti, realtà statunitense specializzata in comunicazione, dati wireless e prodotti cablati per aziende e abitazioni domestiche. In qualità di distributore ufficiale enterprise in Italia per Ubiquiti, Allnet.Italia ospiterà un intervento da parte di Ubiquiti durante l’ormai storico ICT Solutions Day del 3 Ottobre. L’ICT Solutions Day, giunto all’undicesima edizione si terrà presso l’ex GAM di Bologna ed è l’expo & conference di riferimento per il settore ICT italiano.

L’Enterprise Partner Program di Ubiquiti è progettato per fornire ai partner le risorse e gli strumenti necessari per eccellere nel mercato del networking. Il programma offre vantaggi esclusivi, tra cui accesso prioritario ai prodotti, supporto tecnico dedicato, formazione avanzata e opportunità di marketing congiunto.

Un elemento chiave di questo lancio è l’introduzione del nuovo Enterprise Fortress Gateway (EFG), una soluzione di sicurezza avanzata progettata per proteggere le infrastrutture di rete delle aziende. L’Enterprise Fortress Gateway offre funzionalità di firewall di ultima generazione, gestione centralizzata e alta scalabilità, rendendolo ideale per le esigenze delle grandi imprese.

Tra le caratteristiche principali dell’Enterprise Fortress Gateway troviamo routing da 12.5 Gbps con IDS/IPS, bilanciamento del carico Multi-WAN e failover e VPN automatico da sito a sito e VPN completo (IPSec, WireGuard, OpenVPN). Progettato per supportare le esigenze di aziende di tutte le dimensioni permette inoltre la gestione di oltre 5.000 client di rete simultanei e offre il supporto per più di 500 AP e switch UniFi. Notevoli anche l’alta disponibilità con ridondanza del gateway VRRP e alimentatori intercambiabili a caldo per ridondanza di alimentazione, oltre alla connettività multi-sito sicura e SD-WAN.

La sicurezza è un vero punto di forza per questo baluardo informatico che dispone di firewall di prossima generazione con stato consapevole dell’applicazione (NGFW), gestione delle minacce basata su firme (IPS/IDS), filtraggio di contenuto e dominio, blocco degli annunci, restrizioni basate sul paese, decrittografia SSL/TLS e sandboxing anti-malware.

Ettore Mastropasqua, BU Director Networking e Cyber&Cloud di Allnet.Italia, ha commentato: “Il lancio dell’Enterprise Partner Program di Ubiquiti rappresenta un’enorme occasione per i nostri partner per potenziare le proprie capacità. Non solo: questo programma contribuirà a rafforzare la nostra posizione di leader nel settore del networking in Italia. Il nuovo Enterprise Fortress Gateway è una soluzione innovativa che offre una sicurezza senza pari per le reti aziendali.”

Sarà possibile conoscere meglio Ubiquiti e l’’Enterprise Partner Program di Ubiquiti e a unirsi a Allnet.Italia in questa nuova era di innovazione e crescita iscrivendosi gratuitamente all’ICT Solutions Day 2024, che offre un workshop pratico intitolato: “Ubiquiti: crea la tua piattaforma unica per potenziare la connettività e la Sicurezza”. I partecipanti sperimenteranno un tipico deployment, partendo dall’esigenza di portare connettività avanzata a un edificio. Scopriranno come integrare soluzioni per il controllo degli accessi e per la videosorveglianza.