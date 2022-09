Annual Partner Together: Poly premia i partner

In occasione dell’evento Annual Partner Together di Poly dedicato al canale ICT italiano, tenutosi giovedì e venerdì scorsi a Verano Brianza (MB), la compagnia e i suoi partner si sono riuniti per analizzare le tendenze e i cambiamenti del mercato, rafforzare le loro relazioni e riconoscere gli sforzi dei vendor e dei distributori che si sono distinti per la crescita del business in Italia durante l’ultimo anno.

L’appuntamento si è tenuto presso Theatro, un hub totalmente inedito sia nel nostro paese che in Europa, creato per fare progettazione, cultura e impresa, ed ha riunito oltre 80 partecipanti tra i principali distributori e reseller italiani. Il focus tematico, individuato quale “file rouge” dell’evento, è stato quello di “persone, spazio e tecnologia”, per definire quali sono i nuovi elementi su cui basare la strategia aziendale in un mondo del lavoro sempre più ibrido.

Durante l’evento la compagnia ha annunciato anche i vincitori dei Poly Channel Partner of the Year Awards 2022, i premi che riconoscono il lavoro svolto dai partner locali per aiutare i clienti a far fronte a le complesse sfide aziendali. L’elenco dei premiati comprende sia compagnie che hanno saputo interpretare al meglio le esigenze del mercato, sia esperti del settore che hanno dimostrato il loro impegno innovativo nel corso dell’anno.

La lista dei primi classificati include:

Il Poly Partner Program è il programma per il canale di Poly che è stato progettato per permettere a distributori e rivenditori di tutti i livelli di fornire le soluzioni più appropriate ai loro clienti. Definisce i livelli dei partner in base a tre categorie (capacità, compromesso con Poly e contributo) per fare in modo che la qualifica del livello non si basi solo sulle vendite, ma possa permettere ad ogni socio di differenziare la propria attività sul mercato grazie all’apprendimento continuo, alla crescita e alle opportunità di ricompensa offerte da Poly nei differenti ambiti del business.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Armando Trivellato, Vice President South EMEA di Poly: «I premi annuali per i partner di Poly sono una testimonianza del nostro costante impegno e collaborazione con il canale. Siamo molto lieti di poter condividere ogni anno i nostri premi con i vendor e i distributori locali, che sono una parte vitale della nostra capacità di continuare a far crescere il nostro business nei vari mercati. Poly ha un ampio catalogo di soluzioni audio e video innovative, create per soddisfare le crescenti esigenze di comunicazione di aziende e clienti. Il Partner Programme di Poly definisce una roadmap comune e fornisce strumenti di supporto per aiutare i partner a rimanere aggiornati e a differenziarsi in questo mercato tecnologico in rapida crescita».