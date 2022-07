Arriva Virtual Expo, l’e-commerce di Tech Data in 3D

Tech Data – A TD SYNNEX Company, ha annunciato il lancio di Virtual Expo, uno showroom virtuale che mostra in 3D nei loro ambiti applicativi, i prodotti e le soluzioni acquistabili poi tramite l’e-commerce di Tech Data.

Virtual Expo consente infatti di immergersi in uno showroom moderno e all’avanguardia, in un’esperienza a 360°, dove è possibile trovare soluzioni e prodotti multibrand dei più grandi Partner del settore IT. È interattivo, in quanto con un semplice click si ottengono approfondimenti e anteprime, è versatile e per tutti (rivenditori, Partner, Vendor ed end-users).

Accedendo alla piattaforma, inoltre, è possibile ottenere lanci di nuovi prodotti in anteprima, promozioni e sconti esclusivi, specifiche tecniche dettagliate di tutte le soluzioni, seminari formativi, materiale informativo (video, PDF, brochure), e molto altro.

Come sottolineato a chiosa dell’annuncio in una nota ufficiale da Antonella Baldassarre, Marketing Services Director di Tech Data Italia: «Con questa nuova piattaforma abbiamo voluto ulteriormente arricchire il nostro modo di comunicare digitalmente, stimolando, mediante una esperienza edutainment, la conoscenza delle migliori soluzioni nel loro contesto di utilizzo. E per i visitatori più attenti, abbiamo inserito degli easter eggs ad hoc che renderanno l’esplorazione ancora più appassionante».

I partner IT del nuovo Virtual Expo

Nel breve ed esaustivo video di presentazione creato ad hoc, anche una anteprima dei vendor IT che hanno aderito al progetto con le proprie soluzioni.

Tra quelli menzionati rigorosamente in ordine alfabetico: Acronis, Adobe, APC, Aruba, ASUS, Barco, Check Point, Cisco, Dell Technologies, HP, HPE, Jabra, Lenovo, Microsoft e StarTech.com.