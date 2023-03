Dopo l’edizione siciliana, Acer for Education a Fiera Didacta Italia 2023 sta mostrando i suoi prodotti e servizi che accompagneranno la transizione digitale del sistema scolastico. L’azienda opera da anni nel settore dell’Education al fianco di Istituti, docenti e studenti, con l’obiettivo di contribuire all’integrazione delle nuove tecnologie nelle scuole e incentivare metodi educativi inclusivi e incoraggianti.

La scelta di Acer e dei suoi partner di sviluppare e aggiornare le tecnologie al servizio dell’istruzione dà accesso a una serie di servizi esclusivi. Presso lo stand Acer è possibile conoscere nei dettagli i suoi programmi per l’istruzione, che spaziano dal riciclo gratuito dei dispositivi ai corsi di formazione accessibili ai docenti, ed entrare in contatto con il suo ecosistema, cuore pulsante dell’impegno dell’azienda nel mondo della scuola.

Acer for Education a Fiera Didacta con Acer GreenCycle

L’iniziativa Acer GreenCycle punta a offrire una soluzione sostenibile agli Istituti scolastici che necessitano di aggiornare il parco computer a disposizione degli alunni. Con l’acquisto di minimo 20 dispositivi, è possibile riciclare gratuitamente i vecchi device.

Come sottolineato da Alessandro Barbesta, Commercial Head di Acer Italia: «La tecnologia non può più essere soltanto un supporto all’istruzione, ma un abilitatore di progresso in grado di fare la differenza nei processi di insegnamento e di apprendimento. Il sodalizio di Acer con il mondo didattico punta ad agevolare il percorso educativo di docenti e studenti e aumentare l’inclusione digitale tra le mura scolastiche. Acer for Education a Fiera Didacta ci avvicina maggiormente alla scuola e ai suoi attori, ma soprattutto alle loro esigenze. I giovani di 2 oggi sono nativi digitali e devono avere la possibilità di mantenere un rapporto continuativo con la tecnologia anche durante le lezioni. Con la giusta integrazione di innovazione e risorse digitali nel sistema scolastico, gli studenti saranno in futuro adulti più consapevoli e protagonisti della loro conoscenza».

A Fiera Didacta Italia 2023 Foresta Acer for Education

In linea con l’impegno dell’azienda verso la salvaguardia del pianeta, che ha dato vita al progetto Earthion (Earth + Mission), in occasione di Fiera Didacta, Acer sta presentando anche l’iniziativa “La Foresta Acer for Education”, che prevede la piantumazione di diverse specie di alberi in alcune località in Africa e Sud America. In particolare, per ogni studente o insegnante che si registrerà e consegnerà una bottiglia di plastica allo stand Acer, sarà piantato un albero. Le bottiglie raccolte saranno poi riciclate direttamente dall’azienda.

Acer for Education & Certipass

Il programma Acer for Education & Certipass nasce dalla collaborazione tra Acer e Certipass, l’organismo di certificazione che eroga il programma internazionale EIPASS (European Informatics Passport). L’iniziativa offre la promo di un corso Certipass al prezzo esclusivo di 49 euro, al posto di 244 euro, per ogni dispositivo Acer acquistato presso uno dei rivenditori aderenti all’iniziativa.

Dispositivi e soluzioni

Acer ha recentemente ampliato l’offerta in ambito Education con prodotti green tra cui i notebook rugged TravelMate B5 con Windows 11 Education, progettati per migliorare l’esperienza di apprendimento degli studenti e aumentare la produttività. In ambito ChromeOS completano la proposta in fiera i Chromebook Acer 511 e Acer Chromebook 512, anche in versione convertibile, caratterizzati da tempi di avvio rapidi, facilità d’uso e numerose funzioni di sicurezza, nonché Acer Add-In-One 24, una soluzione modulare all in one composta da Acer Chromebox CXI5 e da un monitor docking FHD da 24 pollici che consente di razionalizzare lo spazio e a semplificare la manutenzione e gli aggiornamenti, riducendo i tempi di inattività e risparmiando così sui costi a lungo termine.

Fa parte della linea Vero interamente dedicata alla sostenibilità, Acer Chromebook Vero 712, attento alle prestazioni e caratterizzato da un design resistente e ecologico: è progettato utilizzando materiali riciclati per molti dei suoi componenti, tra cui il 30% di plastica riciclata post-consumo (PCR) nella scocca e nella cornice del display e il 50% di plastica PCR nei tasti. 3 La parola d’ordine per i dispositivi Acer per il mondo education è robustezza: molti dispositivi sono infatti progettati per resistere a versamenti di liquidi, urti, cadute e sollecitazioni costanti, tipiche dell’utilizzo da parte dei ragazzi. Questi notebook sono inoltre conformi a standard di durata di livello militare, possiedono porte I/O rinforzate, tastiere resistenti, batterie a lunga durata e webcam HD con otturatore per una maggiore protezione della privacy degli studenti e dei docenti.

In linea con l’impegno di Acer nei confronti della sostenibilità ambientale, questi laptop sono realizzati all’insegna della sostenibilità, in quanto integrano materiali riciclati nelle scocche e negli imballaggi e sono in possesso della registrazione EPEAT, mentre alcune configurazioni sono certificate TCO, la principale certificazione di sostenibilità per i prodotti IT. Questi riconoscimenti testimoniano il costante impegno di Acer nel contribuire al miglioramento delle condizioni ambientali attraverso innovazioni e modelli di business eco-compatibili.