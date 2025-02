Arrow Electronics ha conseguito la certificazione Infrastructure & Database Migration to Microsoft Azure

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha comunicato di aver conseguito la specializzazione per la migrazione delle infrastrutture e dei database a Microsoft Azure, una certificazione che attesta la profonda conoscenza, l’ampia esperienza e le competenze dei partner di soluzioni per la migrazione di infrastrutture e workload dei clienti al cloud Azure.

La specializzazione in Azure viene riconosciuta ai partner di canale che hanno soddisfatto i rigorosi criteri in materia di customer satisfaction e di competenze del proprio team, oltre ad aver superato un audit condotto da una società esterna sulle proprie procedure di migrazione.

La specializzazione Infrastructure & Database Migration to Microsoft Azure è studiata per i partner di canale che vogliono dimostrare la propria competenza, l’esperienza e il talento nella pianificazione e nella migrazione dei workload di infrastrutture e database verso Azure. Questa certificazione può essere ottenuta solo dai partner di canale che soddisfano criteri rigorosi in materia di customer satisfaction e di qualificazione del proprio team, oltre a superare un audit esterno sulle procedure di migrazione adottate.

Nel momento in cui le aziende cercano di rinnovare le proprie applicazioni e di sfruttare pienamente i vantaggi offerti dal cloud computing, sono alla ricerca di un partner in grado di valutare, pianificare e migrare i workload esistenti verso il cloud.

Brendan Murphy, Global Director of Public Cloud per le soluzioni di enterprise computing di Arrow, ha dichiarato: “Questa specializzazione in Infrastructure and Database Migration to Microsoft Azure è una pietra miliare importante per noi. Evidenzia le nostre abilità nel supportare i partner di canale nell’accelerare il percorso di migrazione dei rispettivi clienti verso Azure, soprattutto grazie ai benefici che derivano da questo riconoscimento. Siamo impegnati a fornire ai partner di canale strumenti e supporto migliori per garantire il successo nel cloud”.

Andrew Smith, General Manager, Partner Program Management di Microsoft, ha affermato: “La specializzazione Infrastructure & Database Migration mette in evidenza i partner di canale che possono essere considerati più competenti quando si tratta di migrare i workload esistenti ad Azure. Arrow ha dimostrato chiaramente di possedere le competenze e l’esperienza necessarie per offrire ai clienti un percorso di migrazione efficace, in modo che possano iniziare a sfruttare i molteplici vantaggi del cloud”.