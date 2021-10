ASUSTOR festeggia i suoi primi 10 anni

di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc., celebra i suoi primi 10 anni. ASUSTOR , uno dei più importanti e innovativi produttoridi NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc., celebra i suoi primi 10 anni.

La scelta del nome ASUSTOR, un portmanteau di ‘ASUS’ e ‘Storage’, intendeva simboleggiare la volontà di portare nel mondo del network storage lo spirito innovatore, gli elevatissimi livelli qualitativi e le prestazioni delle soluzioni firmate dalla blasonata Multinazionale taiwanese, un obiettivo raggiunto in brevissimo tempo e confermato già nel maggio 2013 dal primo riconoscimento, il prestigioso Computex BC Award Data Storage assegnato al NAS AS-602T.

Fin dal giorno della sua fondazione, avvenuta per opera di manager che avevano già maturato una lunga esperienza nell’ambito delle soluzioni storage su rete, infatti, ASUSTOR ha sempre dimostrato una forte propensione all’innovazione, che l’ha portata a scalare rapidamente le classifiche di vendita del settore e a conquistare la fiducia di un numero sempre crescente di addetti ai lavori, che hanno avuto modo di apprezzare gli indiscutibili livelli di affidabilità e le eccellenti prestazioni delle sue soluzioni.

Particolarmente attenta nel cogliere sul nascere le nuove tendenze, ASUSTOR ha lanciato nel 2019 la serie Nimbustor, i primi NAS sul mercato pensati per il gaming e lo streaming video e ha recentemente scelto di dotare tutti i suoi NAS, compresi i modelli entry level della serie AS11 e AS33, della connettività 2.5 GbE o superiore, una scelta che ne conferma il ruolo di primo piano tra i precursori del mercato.

Con una completa gamma di NAS, che parte dalle compatte soluzioni a 2 bay, per arrivare alle proposte rackmount a 16 bay con CPU Intel Xeon e capacità di archiviazione fino a 288 TB, passando per le soluzioni desktop fino a 10 bay, tutti equipaggiati con il sistema operativo di nuova generazione ADM 4.0, ASUSTOR è oggi in grado di soddisfare al meglio ogni tipo di esigenza in ambito storage, da quelle delle PMI, a quelle per l’home office, passando per i professionisti e i power user che sono sempre alla ricerca del meglio.