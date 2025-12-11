ASUSTOR rafforza la propria presenza in Italia

ASUSTOR, produttore di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc. e ALSO Italia, parte di ALSO Group, fornitore leader di tecnologia IT, attualmente presente in 30 paesi in Europa e 144 paesi in tutto il mondo, annunciano che a seguito del recente accordo a livello europeo, l’intero portafoglio di soluzioni firmate dal brand taiwanese entra ufficialmente nell’offerta della multinazionale della distribuzione.

ASUSTOR propone una gamma particolarmente ampia di NAS che spazia dai modelli a 2 bay della serie Drivestor Gen2, progettati per l’ambito domestico e per l’home office, fino alle soluzioni rackmount Lockerstor Pro a 16 bay, capaci di raggiungere una capacità di archiviazione fino a 480 TB, nonché le affidabili unità desktop con fino a 10 bay. Queste proposte stanno registrando un interesse sempre crescente da parte di aziende, professionisti e utenti domestici, che da oggi potranno contare anche sulla capillare rete di partner di ALSO Italia.

Con l’ingresso di ALSO Italia nella filiera distributiva, i partner sul territorio avranno un accesso ulteriormente semplificato all’intero catalogo ASUSTOR: dalle soluzioni dedicate ai segmenti consumer e prosumer fino ai dispositivi enterprise più performanti, progettati per garantire affidabilità e continuità operativa in scenari mission critical.

ASUSTOR – ALSO Group: un’unione strategica

La collaborazione tra ASUSTOR e ALSO Italia non si limita al puro ambito operativo, ma assume una valenza strategica. L’unione tra l’innovazione tecnologica del brand taiwanese e le consolidate competenze distributive di ALSO, infatti, crea un ecosistema in grado di rispondere con maggiore rapidità e flessibilità alle esigenze del canale e dell’utenza finale.

“Siamo molto lieti della partnership con ALSO Group”, ha dichiarato Sergio Mozzarelli, Italy Sales Representative di ASUSTOR, che ha poi proseguito: “Grazie a questa collaborazione possiamo offrire ai nostri partner italiani un ulteriore punto di accesso all’intera gamma di prodotti, oltre a dare nuovo impulso alla nostra mission: portare soluzioni storage affidabili, performanti e scalabili in tutta la penisola, dalle famiglie alle grandi imprese, passando per i professionisti e le PMI”.