ASUSTOR rafforza la propria presenza in Italia

    Grazie al recente accordo paneuropeo, l’intera gamma di soluzioni NAS ASUSTOR, dalle linee Drivestor Gen2 per l’home office fino alle performanti Lockerstor Pro rackmount per il mondo enterprise, entra nel portfolio di ALSO Italia, offrendo ai partner locali un accesso semplificato e strategico all’ecosistema del brand

    Sergio Mozzarelli, Italy Sales Representative di ASUSTOR
    ASUSTOR, produttore di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc. e ALSO Italia, parte di ALSO Group,  fornitore leader di tecnologia IT, attualmente presente in 30 paesi in Europa e 144 paesi in tutto il mondo, annunciano che a seguito del recente accordo a livello europeo, l’intero portafoglio di soluzioni firmate dal brand taiwanese entra ufficialmente nell’offerta della multinazionale della distribuzione.

    ASUSTOR propone una gamma particolarmente ampia di NAS che spazia dai modelli a 2 bay della serie Drivestor Gen2, progettati per l’ambito domestico e per l’home office, fino alle soluzioni rackmount Lockerstor Pro a 16 bay, capaci di raggiungere una capacità di archiviazione fino a 480 TB, nonché le affidabili unità desktop con fino a 10 bay. Queste proposte stanno registrando un interesse sempre crescente da parte di aziende, professionisti e utenti domestici, che da oggi potranno contare anche sulla capillare rete di partner di ALSO Italia.

    Con l’ingresso di ALSO Italia nella filiera distributiva, i partner sul territorio avranno un accesso ulteriormente semplificato all’intero catalogo ASUSTOR: dalle soluzioni dedicate ai segmenti consumer e prosumer fino ai dispositivi enterprise più performanti, progettati per garantire affidabilità e continuità operativa in scenari mission critical.

    ASUSTOR – ALSO Group: un’unione strategica

    La collaborazione tra ASUSTOR e ALSO Italia non si limita al puro ambito operativo, ma assume una valenza strategica. L’unione tra l’innovazione tecnologica del brand taiwanese e le consolidate competenze distributive di ALSO, infatti, crea un ecosistema in grado di rispondere con maggiore rapidità e flessibilità alle esigenze del canale e dell’utenza finale.

     “Siamo molto lieti della partnership con ALSO Group”, ha dichiarato Sergio Mozzarelli, Italy Sales Representative di ASUSTOR, che ha poi proseguito: “Grazie a questa collaborazione possiamo offrire ai nostri partner italiani un ulteriore punto di accesso all’intera gamma di prodotti, oltre a dare nuovo impulso alla nostra mission: portare soluzioni storage affidabili, performanti e scalabili in tutta la penisola, dalle famiglie alle grandi imprese, passando per i professionisti e le PMI”.

