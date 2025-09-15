AV-Professional è primo noleggiatore del video wall Sony VERONA

Sony annuncia che lo specialista AV-Professional offrirà ora ai propri clienti il video wall VERONA Crystal LED su base noleggio. L’azienda specializzata in apparecchiature audio e video professionali, con sede nella capitale austriaca Vienna, è la prima società di noleggio al mondo ad aggiungere alla propria gamma il wall LED Sony VERONA da 1,5 mm.

Con il sistema di videowall VERONA Crystal LED (C-LED) (ZRD-VP15EB) è possibile creare videowall per produzioni di realtà virtuale di alta qualità con una superficie fino a 40 metri quadrati.

Altre novità nel portafoglio di AV-Professional sono il sistema di tracciamento della telecamera OCELLUS di Sony e la soluzione software Virtual Production Toolset. Con questa iniziativa, AV-Professional sottolinea il suo ruolo di specialista nel campo delle tecnologie AV all’avanguardia e getta le basi per nuovi standard nella produzione virtuale e nella trasmissione televisiva.

Configurazione rapida e semplice

Il C-LED VERONA offre ai system integrator e alle società di noleggio un’eccezionale libertà di installazione. I moduli LED quadrati sono facili da installare senza conoscenze specifiche, attrezzature o altri dispositivi complessi. I moduli, collegati in stack, sono estremamente robusti e dotati di misure di protezione per ridurre al minimo il rischio di costosi danni durante l’installazione e il funzionamento. Queste includono la protezione della superficie dei LED che impedisce che questi ultimi vengano piegati o danneggiati.

Neri profondi e massima riproduzione dei colori

VERONA è ottimizzato per applicazioni di produzione virtuale esigenti. AV-Professional utilizza moduli VERONA con un pixel pitch di 1,5 mm (ZRD-VP15EB), che possono essere controllati tramite il processore Brompton Tessera SX40. La tecnologia di superficie Deep Black e Anti-Reflection di nuova concezione di Sony offre una qualità dell’immagine molto elevata con una luminosità impressionante di 1.500 cd/m(2) , un ampio spettro di colori e un’elevata frequenza di aggiornamento, completata da livelli di nero estremamente profondi che consentono la creazione di set virtuali il più realistici possibile. La serie VERONA utilizza circuiti integrati (IC) driver LED ad alte prestazioni che raggiungono frequenze di aggiornamento estremamente elevate, fino a 7.680 Hz. Una bassa frequenza di aggiornamento su un display LED può causare sfarfallio e artefatti dell’immagine, particolarmente fastidiosi con le elevate frequenze dei fotogrammi odierne negli ambienti di produzione virtuale.

OCELLUS: ideale per le produzioni VR e AR

Insieme al video wall VERONA, AV-Professional aggiunge anche OCELLUS al proprio programma di noleggio. OCELLUS (ASR-CT1) è il primo sistema di tracciamento della telecamera di Sony progettato specificamente per applicazioni di realtà aumentata e produzione virtuale nel settore televisivo e cinematografico. OCELLUS si basa sulla tecnologia di tracciamento SLAM. SLAM sta per “Simultaneous Localization and Mapping” (localizzazione e mappatura simultanea) e consente il tracciamento senza marker su più sensori. OCELLUS è composto da un’unità sensore, un cosiddetto processing box e tre encoder per obiettivi e può essere utilizzato con le telecamere Sony Cinema Line, le telecamere di sistema Sony e le telecamere di altri produttori. Il portafoglio VR di AV-Professional è completato dal Virtual Production Tool Set di Sony, un plugin per telecamere e display per Unreal Engine e applicazioni di calibrazione.

Dichiarazioni da AV-Professional e Sony

“L’investimento in un wall C-LED Sony Verona fa parte della nostra strategia di internazionalizzazione. Dopo un’intensa ricerca di mercato, abbiamo scelto il sistema di migliore qualità disponibile sul mercato. Sony ci ha impressionato con il suo ecosistema di telecamere, wall C-LED, sistemi di tracciamento e applicazioni software per la produzione virtuale. Siamo lieti di essere la prima società di noleggio al mondo ad aggiungere il LED Sony Verona 1,5 mm al nostro portafoglio”, afferma David Knapp, Amministratore Delegato, AV-Professional.

“Il nostro videowall Crystal LED VERONA è il top di gamma per le applicazioni di produzione virtuale più esigenti“, afferma Tefik Odza, Senior Key Account Manager DACH, Sony Europe. “Con livelli di nero eccezionali, bassa riflessione, elevata luminosità, un’ampia gamma di colori e un’alta frequenza di aggiornamento, oltre a caratteristiche che ne facilitano l’installazione, VERONA soddisfa le aspettative dei cineasti che necessitano di un ambiente di ripresa ottimale”.