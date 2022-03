Avaya ‘Leader’ nel report di Aragon Research Globe per la Team Collaboration

Avaya , specialista globale nelle soluzioni per migliorare e semplificare le comunicazioni e la collaborazione, è stata inserita in posizione di “Leader”- con riferimento ad Avaya Spaces – nel report Team Collaboration 2022 di Aragon Research Globe. Avaya Spaces è una soluzione all-in-one, alimentata dall’intelligenza artificiale, con funzionalità di chiamata, video riunioni, chat, post, condivisione di file, assegnazione e gestione di attività, che consente agli utenti una collaborazione continua, più veloce e sempre attiva. Quest’anno, Avaya ha raggiunto la posizione di “Leader” in quattro dei report globali di Aragon Research: Team Collaboration, Unified Communications and Collaboration (UC&C), Video Conferencing, e Intelligent Contact Center. Avaya, inoltre, è uno dei pochi vendor a fornire a clienti e utenti finali una Total Experience, ovvero l’integrazione di clienti, dipendenti, utenti finali e una Multiexperience, potendo vantare competenze in tutti questi ambiti.

In un mercato in cui è forte l’attenzione verso tutte le diverse le forme di collaborazione e comunicazione, le piattaforme di UC&C tra cui Avaya Spaces, sono integrate, intelligenti e consentono quella che Aragon Research definisce la collaborazione “people-centric”.

Oggi il lavoro ibrido si è affermato come la nuova normalità e le applicazioni di team collaboration sono la chiave per poter fare le cose più velocemente, più facilmente e in modo più completo, grazie ad uno spazio virtuale dove esseri umani e bot interagiscono e lavorano insieme. Secondo il report, redatto da Jim Lundy, Chief Analyst di Aragon Research “Avaya ha continuato a investire e innovare in UC&C nel 2021″. Lo studio prosegue analizzando come Avaya abbia ulteriormente rafforzato il proprio portafoglio d’offerta e riassume i principali punti di forza che hanno contribuito all’assegnazione della qualifica di Leader:

Avaya Spaces migliorato e reso “componibile” per consentire flussi di lavoro accurati e applicazioni verticali. A questo si aggiungono le integrazioni di Avaya con Google, Microsoft Teams e Office, e Salesforce/Slack.

“Strumenti di collaborazione come quelli di Avaya sono in grado di garantire continuità di servizio, assicurando che il lavoro continui -. in tempi e luoghi diversi – per risolvere i problemi delle aziende e dei clienti finali“, commenta Todd Zerbe, Senior Vice President of Engineering, Avaya. “La collaborazione avviene organicamente in risposta alle diverse priorità e alla disponibilità dei membri del team. proprio come quando si incontrano per caso i colleghi nel corridoio o ci si precipita in una sala riunioni disponibile in un ambiente di lavoro tradizionale”.

Avaya Spaces è basato su un’architettura Communications Platform as a Service (CPaaS) modulare per fornire esperienze componibili e personalizzabili e consente alle aziende di costruire rapidamente l’esperienza di cui hanno bisogno. Più recentemente, è stata aggiunta l’integrazione con la telefonia on-premise che permette di sfruttare queste capacità. Grazie alle funzionalità per organizzare riunioni e fare team collaboration in cloud all’interno dell’interfaccia Avaya Spaces, oggi gli utenti hanno tutto a portata di mano in un’unica app.

All’interno del report, Lundy ha delineato gli sviluppi futuri della collaborazione “people centric” che si baserà su assistenti virtuali o su chatbot AI che saranno in grado eseguire diversi compiti come “programmare o iniziare una chiamata, avviare la registrazione, programmare e lanciare riunioni, e altro ancora. I chatbot saranno in grado di svolgere più compiti per le persone nella ricerca di rendere la collaborazione e le comunicazioni sempre più fluide“, aggiunge Lundy.

Il report annuale Aragon Research Globe è uno strumento di valutazione del mercato che rappresenta graficamente la valutazione di Aragon Research di un segmento specifico e dei rispettivi vendor. Aragon Research ha esaminato 19 grandi aziende che operano nel segmento della collaborazione e comunicazione, e le ha classificate secondo tre dimensioni di analisi: strategia, performance e portata. I “Leader” emergono come tali perché adottano strategie globali che si allineano con la direzione dell’industry e della domanda del mercato e si comportano efficacemente implementando queste direttrici strategiche.