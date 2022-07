AVM e Open Fiber: connettività a 2,5 Gbps

AVM, produttore di dispositivi di networking, e Open Fiber, l’operatore wholesale only che sta realizzando un’infrastruttura interamente in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) in Italia, hanno siglato un nuovo accordo commerciale volto a raggiungere una nuova frontiera del mercato della connettività FTTH. Attraverso gli Operatori partner OF è, infatti, disponibile un’offerta di connettività FTTH a 2,5 Gbps comprensiva di modem FRITZ!Box 5530 Fiber, che permette agli utenti che navigano su rete Open Fiber di godere di una connettività a prestazioni superiori, in linea con l’evoluzione tecnologica del mercato.

Open Fiber sta portando connettività a banda ultra larga in tutto il Paese, e prosegue in collaborazione con i suoi partner lo sviluppo tecnologico per garantire agli utenti finali dispositivi all’avanguardia e servizi di connettività sempre più performanti. Il modem FRITZ!Box 5530 Fiber, grazie al nuovo standard Wi-Fi 6 Mesh con MU-MIMO (una porta da 2,5 Gigabit), è l’hub di riferimento per le connessioni in fibra ottica in grado di trasmettere parallelamente sulle bande di frequenza da 2,4 GHz e 5 GHz per una velocità fino a 3 Gbps.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Giovanni Cristi, Head of Telco Italy & Senior Business Development Manager di AVM Italia: «Si tratta di una collaborazione a livello europeo per facilitare e promuovere la diffusione della banda larga FTTH a 2,5 Gbps da parte degli operatori retail che possono fornire il servizio agli utenti finali molto rapidamente e con tutti i benefici di una produzione ‘locale’. Infatti, i nostri FRITZ!Box sono tutti Made in Europe e permettono una commercializzazione veloce delle nuove tecnologie. È un orgoglio per AVM aver messo a punto questa offerta con l’obiettivo di offrire la miglior customer experience di navigazione Wi-Fi. Tutti i prodotti AVM sono studiati con una particolare attenzione agli aspetti di sicurezza e privacy dei dati e anche dei brevetti. Il nostro sistema operativo FRITZ!OS permette, ad esempio, di configurare facilmente e in italiano il parental control, il firewall integrato e la priorità dei dispositivi connessi. Inoltre, i nostri prodotti sono costantemente aggiornati senza costi aggiuntivi».

Come concluso da Domenico Dichiarante, Head of Operational Marketing di Open Fiber: «Le applicazioni digitali più recenti e quelle che saranno sviluppate in futuro richiedono una grande quantità di banda e una connessione ultraveloce e stabile. A oggi, l’unica tecnologia in grado di raggiungere e superare il Gigabit è la fibra ottica FTTH. Open Fiber sta lavorando non solo per portarla in tutta Italia, ma anche per migliorare ulteriormente la qualità dell’infrastruttura che mettiamo a disposizione dei nostri 300 operatori partner, e la proficua collaborazione con AVM si inserisce in questo percorso».