Avnet Abacus festeggia 50 anni di storia

Avnet Abacus, una delle società leader in Europa nella distribuzione di prodotti di interconnessione, passivi, elettromeccanici, di alimentazione, di accumulo energetico e sistemi wireless e di sensoristica, e divisione regionale di Avnet, ha annunciato oggi il 50° anno di attività dalla costituzione del predecessore Abacus Electronics, fondato nel 1972 a Newbury, Berkshire, nel Regno Unito.

Nel corso dei decenni, Abacus Electronics è cresciuta rapidamente, evolvendo da start-up embrionale fino a realtà di distribuzione di elettronica da 500 milioni di dollari quotata in borsa nel Regno Unito. Il forte sviluppo è stato possibile grazie a una combinazione tra crescita organica e acquisizioni di altri distributori specializzati. Al momento della sua fusione con Avnet Time, avvenuta nel 2009, Abacus Electronics contava circa 1100 dipendenti distribuiti nei 44 uffici in 11 paesi europei. A questi si aggiungono l’ufficio di Hong Kong e i cinque magazzini di distribuzione.

Avnet Time è stata creata negli anni 90 come prima start-up europea di Avnet, parallelamente all’acquisizione di numerosi distributori di elettronica continentali. Avnet Time è stata inizialmente costituita nel Regno Unito con una mission: diventare un distributore specializzato leader nei connettori e nei componenti passivi.

Nel 2009, Abacus Electronics è stata acquisita da Avnet. Le attività dell’azienda legate all’interconnessione, ai componenti elettromeccanici e ai passivi sono state ricondotte in Avnet Time dando vita ad Avnet Abacus.

Avnet Abacus attualmente rappresenta in Europa una delle più grandi forze nel settore della distribuzione di componenti elettronici, in particolare di prodotti e soluzioni di interconnessione, passivi, elettromeccanici, di alimentazione, di accumulo energetico e sistemi wireless e di sensoristica. Altre divisioni aziendali di Abacus Electronics, incluse quelle legate ai semiconduttori, all’elettronica embedded e alla produzione, sono state dislocate in altre società del gruppo Avnet, come ad esempio Avnet Embedded.

Cronologia degli eventi fondamentali nella storia dell’azienda, dalla nascita di Abacus Electronics nel 1972 alla creazione di Avnet Abacus nel 2009:

1972 – Fondazione di Abacus Electronics con sede a Newbury, Regno Unito

1993 – Quotazione di Abacus Group Plc alla borsa del Regno Unito

1994 – Acquisizione di Promax (Danimarca)

1995 – Acquisizione di Polar Electronics (Regno Unito)

1999 – Acquisizione di Micromark (Regno Unito)

2000 – Acquisizione di Trident Microsystems (Regno Unito) e C&CD (Regno Unito)

2001 – Acquisizione di CCS Electronics (Regno Unito)

2003 – Acquisizione di ECC Elettronica (Italia)

2004 – Acquisizione di TDC (Regno Unito)

2006 – Acquisizioni di Deltron (Germania/Austria) e Axess Technology (Francia)

2009 – Avnet Time e Abacus Electronics si uniscono per creare Avnet Abacus

Come sottolineato in una nota alla stampa da Rudy Van Parijs, Presidente di Avnet Abacus: «Quest’anno decreta il nostro cinquantesimo anniversario di attività nel settore dell’elettronica. Da piccola start-up siamo diventati uno dei maggiori distributori di componenti in Europa e nella regione EMEA. È un momento per fare il punto della situazione, per celebrare i nostri 50 anni di attività e per considerare come negli ultimi cinque decenni la nostra azienda ha affrontato le numerose sfide che si sono manifestate nei mercati di riferimento, in gran parte alimentate da forze esterne globali legate a eventi quali le crisi petrolifere degli anni ’70, la crisi finanziaria della fine degli anni 2000 e la pandemia degli ultimi due anni, da cui stiamo ancora emergendo. Ma è anche un momento per considerare non solo come continueremo a evolvere sotto l’ombrello della grande famiglia di aziende Avnet, ma anche come potremo incanalare i nostri sforzi e le nostre risorse per servire meglio clienti, fornitori, partner e – cosa molto importante – dipendenti, con l’obiettivo di continuare a progredire nei prossimi anni verso il successo».