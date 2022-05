Avnet Silica: nuovo servizio di supporto tecnico online

Avnet Silica, società Avnet, ha annunciato il lancio del suo nuovo servizio di supporto tecnico online (OTSS). Per la registrazione al nuovo servizio di supporto i clienti possono collegarsi a: www.avnet-silica.com/otss

I team di esperti della società, tutti basati in Europa, sono impegnati ad aiutare a risolvere le sfide tecniche e mirano a rispondere a qualsiasi quesito in modo rapido ed efficace, per consentire ai clienti di rispettare i tempi del progetto.

Tre le aree chiave in cui i clienti possono richiedere ulteriore supporto:

La prima è la scelta dei componenti; i team vantano un livello di esperienza tale da fornire assistenza tecnica per i prodotti di tutti i fornitori inclusi nella line-card di Avnet Silica.

La seconda riguarda i nuovi sviluppi; i team possono aiutare i progettisti e gli acquirenti di componenti a selezionare i prodotti e le soluzioni chiave ottimali per qualsiasi parte di un progetto.

La terza area riguarda i tempi di consegna dei componenti e il ciclo di fine vita, due sfide importanti per qualsiasi produttore. Avnet Silica, con il contributo della presenza globale che Avnet mette in campo, è in grado di aiutare i clienti a reperire e garantirsi fonti alternative per la fornitura di componenti.

Il nuovo servizio è stato concepito come complemento del vasto e altamente qualificato supporto sul campo offerto dai team di ingegneri applicativi di Avnet Silica che operano in tutta Europa. In aggiunta, oltre a proporsi come opzione di assistenza clienti alternativa per chi richiede o preferisce la velocità e l’efficienza delle piattaforme digitali, il nuovo servizio online sarà aperto a tutti i clienti.

“Avnet Silica vanta una lunga e vasta esperienza che le consente di lavorare a stretto contatto con clienti di quasi tutte le dimensioni, dalle start-up più piccole e innovative ai leader multinazionali con grandi impianti di produzione globali”, ha affermato Lee Fitzgerald, Area Technical Manager di Avnet Silica. “Questo nuovo servizio di supporto tecnico online estende ulteriormente sia la nostra accessibilità sia la nostra capacità di assicurare ai clienti tempi di risposta i più rapidi possibile”