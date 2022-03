Axitea: i fattori ESG sono un asset strategico per il futuro dell’azienda

La sostenibilità è un tema chiave per Axitea, oltre che un principio cardine di tutti i suoi processi aziendali. L’azienda, che opera come Global Security Provider sul mercato italiano e internazionale, ha da molti anni fatto propri i temi ambientali di sviluppo, vivibilità, godibilità della vita nel rispetto dell’ecosistema. Inoltre, consapevole che per poter essere considerato ESG-compliant un investimento – economico o in generale di risorse – debba avvalorarsi della sostenibilità, l’azienda ha rimodellato i propri processi di governance, attuando una serie di politiche volte all’ottenimento di un minore impatto delle sue attività sull’ambiente ed un miglioramento delle condizioni di vita e del lavoro del proprio personale, in particolare gestendo:

· Il controllo sul consumo delle risorse

In Axitea un Energy Manager monitora costantemente i KPI di processo legati ai consumi di energia, carburante, carta, toner, acqua ed altre risorse ottenute da materie prime non rinnovabili, ottimizzando i processi per contenere l’impatto ambientale legato alla produzione di beni e servizi. Il Mobility Manager gestisce invece la domanda di mobilità delle risorse, organizzando piani di spostamento armonici e sostenibili per la riduzione del traffico veicolare. L’azienda è inoltre certificata UNI EN ISO 14001 dal 2017 sulla sede di Milano ed ha recentemente ricompreso nel MOG (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo) e nel Codice Etico gli standard ESG, dandone comunicazione a tutto il personale dipendente.

· La compliance ESG dei suoi fornitori

Axitea condivide con i propri fornitori l’effort relativo alla rispondenza ai criteri ESG, misurandone puntualmente e periodicamente gli indicatori di performance. Ogni fornitore Axitea deve infatti accreditarsi al portale fornitori Axitea compilando un questionario specifico e generando un ranking complessivo legato alla rispondenza ad una griglia di valutazione (ESG-rating) sui temi della sostenibilità e della attenzione a politiche sociali valoriali e del lavoro. Attuare una supply chain consapevole ed osservante delle politiche di sostenibilità è per Axitea un valore imprescindibile, da sostenere e sviluppare anche a favore della propria clientela.

· L’attuazione di politiche sociali ESG-relevant e la certificazione SA8000

Axitea attua politiche social a favore delle risorse impiegate, garantendo il rispetto dei valori umani fondativi della vita e del lavoro, contro ogni possibile discriminazione. L’azienda detiene dal 2021 la certificazione SA8000 su tutte le sedi nazionali, uno strumento efficace per garantire la corretta gestione ed il monitoraggio di attività e processi ESG relativi alle condizioni dei lavoratori come diritti umani, sviluppo, valorizzazione, formazione e crescita professionale delle persone, salute e sicurezza dei lavoratori.

“Crediamo fortemente nella forte integrazione tra un’azienda e l’ambiente che la circonda, composto da dipendenti, clienti, partner e da tutte le persone che in un modo o nell’altro hanno a che fare con l’organizzazione”, spiega Marco Bavazzano, CEO di Axitea. “Abbiamo intrapreso un percorso che mostrerà i suoi effetti non soltanto su di noi, ma su tutto l’ecosistema in cui operiamo, nel breve come nel lungo termine. La sostenibilità rappresenta un asset fondamentale del nostro business e intendiamo continuare su questa rotta, concentrando sempre di più i nostri sforzi verso un impatto ambientale al minimo attraverso una strategia che prevede l’integrazione di tutti i fattori ESG nel lungo periodo.”

Axitea offre una gamma completa di servizi di sicurezza che integra vigilanza privata con tecnologie innovative e sistemi di protezione fisica e cyber all’interno di un mercato in forte trasformazione tecnologica. Dispone di una squadra di esperti con specializzazioni specifiche per i singoli ambiti della sicurezza (fisica, informatica, trattamento dati, biosecurity, formazione). Sulla base delle esigenze di sicurezza richieste dal cliente, gli esperti di sicurezza Axitea analizzano i rischi e gli eventi che possono impattare negativamente sulla vita di un’azienda, sulla sua continuità operativa, sulla sua immagine (furti, attacchi informatici, data breach, sanzioni, …), per elaborare una strategia di protezione realmente olistica, valida nel presente ma orientata al futuro.