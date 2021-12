Barracuda: in forte crescita la divisione MSP

Barracuda Networks, fornitore di soluzioni di sicurezza cloud enabled, ha annunciato una serie di nuovi prodotti e i risultati della divisione MSP, la cui crescita è determinata dal crescente numero di MSP che stanno aggiungendo la sicurezza al proprio portfolio di servizi.

In seguito all’acquisizione di SKOUT Cybersecurity per XDR, alle nuove integrazioni per Barracuda RMM e all’introduzione di funzionalità ZTNA (Zero Trust Network Access) per i fornitori di servizi gestiti (MSP) mediante Barracuda CloudGen Access, il fatturato annuale ricorrente per la divisione Barracuda MSP è cresciuto del 70% anno su anno alla fine del secondo trimestre dell’anno fiscale 2022.

“Con la proliferazione di minacce sempre più sofisticate, gli MSP – mentre gestiscono gli utenti finali, le reti, le applicazioni e i dati dei propri clienti – devono offrire una serie di servizi incentrati sulla sicurezza”, ha affermato Hatem Naguib, Presidente e CEO di Barracuda. “Il nostro impegno è fornire le migliori soluzioni e servizi di sicurezza che permettano ai nostri partner MSP di proteggere i loro clienti in uno scenario della cybersecurity in continua evoluzione.”

Dati principali per la divisione MSP

Il fatturato annuo ricorrente per le soluzioni di sicurezza MSP è cresciuto, al 30 settembre 2021, del 37% anno su anno.

Il fatturato annuo ricorrente per le soluzioni per la sicurezza email è cresciuto, al 30 settembre 2021, del 73% anno su anno.

Recenti innovazioni MSP