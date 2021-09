Stefano Di Gregorio entra nella Divisione Commerciale di ATON IT con il compito di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Gruppo nel mercato dell’Area Nord.

Forte di una pluriennale esperienza tecnica e commerciale maturata nella consulenza per grandi gruppi come Coldiretti, Banca Mediolanum, Cattolica Assicurazione, Ericsson Telecomunicazioni, Auditorium Santa Cecilia, Di Gregorio si è occupato di sicurezza informatica, sviluppo ERP E CRM. Dal 2018 ha svolto attività di Account nel Nord Italia, perfezionando le conoscenze in ambito SAP.

Classe 1980, Stefano Di Gregorio vanta significative competenze nel mondo IT e numerose collaborazioni professionali in diversi segmenti del mercato. Nel corso della sua carriera ha dimostrato ottime capacità relazionali e una naturale predisposizione al lavoro di squadra.

“Ho deciso di intraprendere la collaborazione con ATON IT – spiega Stefano Di Gregorio – per l’autorevolezza che la caratterizza e per il dinamismo che esprime l’azienda, che vanta una numerosa presenza di giovani professionisti motivati e qualificati”.

“L’entrata di Stefano Di Gregorio – afferma Fulvio Duse COO di ATON IT – rientra nella strategia intrapresa dal Gruppo, che prevede investimenti in infrastrutture e risorse umane specializzate per ampliare la nostra offerta in soluzioni e servizi integrati sul mercato”.