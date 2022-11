Barracuda nomina Jason Beal VP worldwide partner ecosystems

Barracuda, principale fornitore di soluzioni di sicurezza cloud-first, annuncia la nomina di Jason Beal (nella foto) a vice president worldwide partner ecosystems. Con oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo e nella promozione dell’ecosistema di canale per aziende operanti nel settore della cybersecurity, in Barracuda Beal si occuperà della strategia e dello sviluppo del canale a livello globale, guidando la crescita dell’ecosistema dei partner. In questo nuovo ruolo, Beal supporterà i partner di Barracuda anche nel cogliere nuove opportunità di mercato grazie alle soluzioni tecnologiche innovative sviluppate dall’azienda.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Chris Ross, CRO di Barracuda: «Siamo lieti di dare il benvenuto a Jason in Barracuda. La sua nomina in questo ruolo testimonia il nostro costante impegno a investire nel go-to-market dei nostri partner di canale. Siamo impazienti di vederlo all’opera nel mantenere il ritmo di crescita del nostro ecosistema di partner e nel promuovere l’innovazione all’interno del nostro modello di business. Inoltre, avrà un ruolo fondamentale nel continuare a costruire e potenziare una strategia di canale go-to-market e un programma di partnership di prim’ordine per Barracuda».

Come affermato dallo stesso Jason Beal, VP worldwide partner ecosystems di Barracuda: «Sono entusiasta di entrare a far parte del team Barracuda e di contribuire alla prossima fase di crescita dell’azienda. Non vedo l’ora di poter dare il mio contributo al team perseguendo i piani di crescita e rispondendo al contempo alle esigenze di partner e clienti con la nostra suite integrata di soluzioni di sicurezza avanzate».

Precedentemente, Beal ha ricoperto il ruolo di senior vice president, global channel & partner ecosystems presso AvePoint, dove si è occupato dell’implementazione della strategia globale del canale e dello sviluppo del loro primo programma globale per i partner. Prima ancora, ha rivestito ruoli di leadership nel canale in Palo Alto Networks e Ingram Micro.