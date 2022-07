BenQ è sponsor tecnico di Graphic Days 2022

BenQ è lieta di annunciare la propria partecipazione come sponsor tecnico alla settima edizione di Graphic Days, il festival internazionale di visual design che si terrà a Torino dal 17 settembre al 2 ottobre, replicando così la partnership già sperimentata nelle edizioni 2018 e 2019 della kermesse.

Inaugurato nel 2016 e promosso dall’associazione Print Club Torino, dall’agenzia Quattrolinee e dall’Associazione Plug, Graphic Days utilizzerà per la prima volta una formula “diffusa” che vede un calendario di oltre 40 appuntamenti distribuito in diverse location della città piemontese. Come ulteriore novità, quest’anno il festival sarà improntato al tema Kids, ovvero a illustrare come il visual design si declina per i bambini.

BenQ supporterà Graphic Days attraverso la fornitura di una serie di monitor che per caratteristiche si prestano in modo particolare a esaltare il concetto di design ultima frontiera incarnato dal festival. In particolare, 20 monitor della serie PD, la linea di display professionali che BenQ rivolge a designer, art director e grafici, saranno la base dell’esposizione che presenterà una selezione di opere NFT (Non Fungible Token) e dei principali artisti della scena internazionale che già operano nel settore.

Presso la sede centrale de La Rinascente saranno invece collocati 4 display BenQ ST4302S, smart signage professionale all-in-one con cornici ultrasottili la cui eccezionale risoluzione 4K UHD, con 400 nit di luminosità e finitura opaca, è in grado di valorizzare le opere di design più ambiziose.

L’intervento di BenQ nell’ambito del festival si estenderà inoltre all’organizzazione di una serie di workshop dedicati al graphic design e al mondo della fotografia. I corsi saranno tenuti da importanti professionisti del settore e BenQ Ambassador, come Martin Benes e Francesco Gola, presso la Casa del Pingone dal 23 al 25 settembre.

Il calendario dei workshop sarà comunicato successivamente.

Come sottolineato da Giacomo Rocchi, Sales and Marketing Director di BenQ Italy, che ha rimarcato il valore della partnership: «Nell’ultimo decennio BenQ ha investito molto, e con successo, nei monitor per i professionisti dell’immagine, dunque il nostro sostegno a Graphic Days è in linea con questa scelta. Nel tema del festival di questa edizione troviamo poi una particolare affinità perché la visualizzazione professionale delle immagini si affianca alla tecnologia applicata all’apprendimento. Entrambe rappresentano due colonne portanti del nostro core business ma anche, in generale, due dimensioni strettamente legate: presentare i contenuti in modo visivamente efficace e innovativo costituisce infatti una condizione».