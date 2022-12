beSharp è AWS Partner of the Year per l’Italia

beSharp, azienda italiana specializzata nella consulenza in ambito cloud, ha da poco partecipato, per il decimo anno consecutivo, all’AWS re:Invent, la conferenza AWS che si tiene ogni anno a Las Vegas e che rappresenta uno degli eventi tech più importanti al mondo, nonché l’occasione per fare il punto sul cloud computing.

L’appuntamento di quest’anno ha visto protagonista il team di beSharp che è stato premiato con l’AWS Partner of the Year – Italy , un premio AWS dedicato ai partner italiani che svolgono un ruolo chiave nell’aiutare i clienti a guidare l’innovazione e a creare soluzioni sul cloud AWS. In questa cornice, beSharp ha annunciato anche di aver siglato una partnership con AMD, che avrà lo scopo di aiutare le aziende a ottimizzare le performance delle loro infrastrutture cloud su AWS.

L’AWS Partner Award è il riconoscimento dedicato ai membri dell’Amazon Web Services (AWS) Partner Network (APN) che si sono distinti per il numero di progetti di qualità portati avanti, per le nuove certificazioni ottenute e per i numerosi riconoscimenti AWS maturati nel corso dell’anno. L’AWS Partner Network (APN), è un programma globale, focalizzato nell’aiutare decine di migliaia di partner che si avvalgono di Amazon Web Services nell’ implementare soluzioni e servizi per i clienti. AWS aiuta i partner a creare, commercializzare e vendere le proprie offerte AWS fornendo un prezioso supporto commerciale, tecnico e di marketing.

Questo riconoscimento sottolinea l’approccio quality-first che da sempre caratterizza beSharp nel supportare le aziende più innovative di ogni dimensione e settore nel design, nell’implementazione e nella gestione di infrastrutture complesse e servizi avanzati su AWS. Grazie alla loro expertise, i Cloud Expert di beSharp aiutano le aziende ad abilitare nuovi modelli di business per trarre il massimo vantaggio dal modello Cloud.

In occasione di AWS re:Invent 2022, beSharp ha inoltre annunciato di aver siglato una partnership con AMD per aiutare le aziende a ottimizzare le performance delle loro infrastrutture Cloud su AWS.

Le istanze AMD possono migliorare le prestazioni dei workload fortemente compute-Intensive, che necessitano di un’architettura che garantisca il massimo livello di performance possibile. Spesso, infatti, nonostante tutte le ottimizzazioni che è possibile implementare in uno scenario cloud-native, disporre di una grande potenza di calcolo può risultare impattante dal punto di vista dei costi.

Per far fronte a questa specifica esigenza, AWS mette a disposizione una vasta famiglia di istanze AMD-powered, basate su chipset EPYC, nate allo scopo di garantire alte performance e, allo stesso tempo, un risparmio medio del 10% rispetto a istanze analoghe. Grazie a questa partnership, beSharp aiuterà le aziende a individuare questi workload e si occuperà di realizzare la migrazione.