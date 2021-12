beSharp ottiene il premio AWS Data & Analytics Competency Partner of the Year

beSharp è stata premiata con un AWS Partner Award dedicato ai Partner italiani che svolgono un ruolo chiave nell’aiutare i clienti a guidare l’innovazione e a creare soluzioni sul cloud AWS.

Il premio viene conferito al partner che ha saputo approfondire con AWS le competenze in tema Data & Analytics continuando ad espandersi e a crescere con AWS nel corso del 2021.

L’APN Partner Awards è il riconoscimento dedicato ai membri dell’Amazon Web Services (AWS) Partner Network (APN) che sono leader nel canale e che giocano un ruolo fondamentale nell’aiutare i propri clienti a innovare costruendo soluzioni su AWS.

Nel corso degli ultimi 12 mesi beSharp ha saputo specializzarsi nella progettazione, nell’implementazione e nella gestione di infrastrutture e Pipeline di Data Analytics su AWS e accompagnare con successo numerose aziende nell’implementazione dell’infrastruttura di Data Analytics più efficace permettendo loro di estrarre il massimo valore dai dati nel minor tempo possibile.

L’esperienza maturata nella manipolazione del dato tramite i servizi AWS di data ingestion, ETL e data visualization e l’ottenimento della AWS Data and Analytics Competency hanno permesso a beSharp di essere selezionata come AWS Data & Analytics Competency Partner of the Year per il 2021.

Gli AWS Partner Awards, annunciati durante l’annuale AWS Partner Summit, sono assegnati a quei partner i cui modelli di business hanno abbracciato la specializzazione e la collaborazione con AWS nell’ultimo anno ed al tempo stesso operano attraverso modelli di business che continuano ad evolversi e prosperare sul Cloud AWS grazie al lavoro costante con i clienti.

L’AWS Partner Network (APN), è un programma globale, focalizzato nell’aiutare decine di migliaia di partner che si avvalgono di Amazon Web Services nel creare soluzioni e servizi per i clienti. AWS aiuta i partner a creare, commercializzare e vendere le proprie offerte AWS fornendo un prezioso supporto commerciale, tecnico e di marketing.

“I partner AWS aggiungono valore ai clienti all’interno di gamma di settori in tutto il mondo e sono fondamentali per il loro successo. Siamo lieti di conferire questo riconoscimento ai partner attraverso gli APN Partner Awards EMEA 2021. Sono entusiasta di continuare a lavorare insieme ai nostri partner per creare un grande 2022“, ha affermato Antonio Alonso Lopez, EMEA Director Partner Success di AWS.