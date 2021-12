AWS Partner Awards: ecco i vincitori dell’edizione Italiana 2021

Amazon Web Services (AWS), una società Amazon.com, ha annunciato oggi i vincitori dell’AWS Partner Award 2021 Italia, conferito ai partner di canale che svolgono un ruolo chiave nell’aiutare i clienti promuovendo l’innovazione attraverso le soluzioni cloud AWS.



Gli AWS Partner Awards, annunciati durante l’annuale AWS Partner Summit, sono assegnati a quei partner i cui modelli di business hanno abbracciato la specializzazione e la collaborazione con AWS nell’ultimo anno ed al tempo stesso operano attraverso modelli di business che continuano ad evolversi e prosperare sul cloud AWS grazie al lavoro costante con i clienti.

AWS Partner Network (APN), è un programma globale, focalizzato nell’aiutare decine di migliaia di partner che si avvalgono di Amazon Web Services nel creare soluzioni e servizi per i clienti. AWS aiuta i partner a creare, commercializzare e vendere le proprie offerte AWS fornendo un prezioso supporto commerciale, tecnico e di marketing.

“I partner AWS aggiungono valore ai clienti all’interno di gamma di settori in tutto il mondo e sono fondamentali per il loro successo. Siamo lieti di conferire questo riconoscimento ai partner attraverso gli APN Partner Awards EMEA 2021. Sono entusiasta di continuare a lavorare insieme ai nostri partner per creare un grande 2022 “, ha affermato Antonio Alonso Lopez, EMEA Director Partner Success di AWS.

Un Panel di esperti AWS ha selezionato I seguenti vincitori in base a questi criteri:

AWS Rising Star of the Year: Il premio viene riconosciuto al partner che ha saputo sfruttare partendo da zero i servizi AWS e continuando ad espandersi ed a crescere con AWS nel corso del 2021.

Vincitore: Elmec Informatica spa



AWS Consulting Partner of the Year: Il premio viene riconosciuto al partner con ha ottenuto risultati costanti durante tutto il periodo continuando ad espandersi ed a crescere con AWS nel corso del 2021.

Vincitore: Reply

AWS ISV Partner of the Year: Il premio viene riconosciuto al partner ISV che ha saputo utilizzare i servizi AWS continuando ad espandersi ed a crescere con AWS nel corso del 2021.

Vincitore: Dynatrace

AWS Data & Analytics Competency Partner of the Year: Il premio viene riconosciuto al partner che ha saputo approfondire con AWS le competenze in tema Data & Analytics continuando ad espandersi e a crescere con AWS nel corso del 2021.

Vincitore: beSharp

AWS Amazon Connect Service Delivery Partner of the Year: Il premio viene riconosciuto al partner che ha saputo approfondire con AWS le competenze in tema Amazon Connect continuando ad espandersi e a crescere con AWS nel corso del 2021.

Vincitore: Eudata srl SB

AWS SAP Partner of the Year: Il premio viene riconosciuto al partner che ha saputo approfondire con AWS le competenze in tema SAP continuando ad espandersi e a crescere con AWS nel corso del 2021.

Vincitore: Horsa Group

AWS Social Impact Partner of the Year: Il premio viene riconosciuto al partner che ha saputo utilizzare i servizi AWS, portando un impatto sociale con comprovato successo dei clienti e continuando ad espandersi ed a crescere con AWS nel corso del 2021.

Vincitore: Var Group

AWS Public Sector Partner of the Year: Il premio viene riconosciuto al partner che ha saputo utilizzare i servizi AWS continuando ad espandersi ed a crescere con AWS nel settore Public Sector nel corso del 2021.

Vincitore: AlmavivA S.p.A.