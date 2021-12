Boomi premia i partner più innovativi con i Partner Summit Awards

Boomi, specialista nella connettività e nell’automazione intelligente, ha annunciato i vincitori dei suoi Partner Award annuali, attribuiti durante l’evento virtuale Boomi Global Partner Summit.

Gli award premiano i partner innovativi che hanno dimostrato di saper sfruttare con successo la propria relazione con Boomi per aiutare i clienti a raggiungere in modo più rapido i propri obiettivi di business.

“La sfida che oggi ogni organizzazione deve affrontare è sapersi destreggiare nel percorso di trasformazione digitale. Per fare questo le aziende si focalizzano sempre più sui dati e cercano di sfruttarli al massimo per ogni attività, mentre si trovano a gestire scenari digitali moderni con cambiamenti continui”, spiega David Tavolaro, Vice President of global business development di Boomi. “Il nostro network di partner offre una gamma diversificata di tecnologie e competenze solide che aiutano quotidianamente i clienti a risolvere problematiche complesse. Ecco perché il programma di Canale rappresenta una priorità assoluta per Boomi, ed è un onore riconoscere il valore del lavoro che i nostri partner globali hanno svolto, uniti ai risultati ottenuti insiemeere ai clienti”.

Le candidature sono scelte in base a diversi criteri di valutazione, tra i quali la capacità dei partner di utilizzare in modo esteso la piattaforma Boomi AtomSphere per abilitare esperienze integrate, creatività e innovazione e affrontare scalabilità, complessità e impatto ambientale o sociale.

I vincitori sono stati selezionati da un team di responsabili di Boomi e suddivisi in due categorie: Partner Summit Awards e Partner Spotlight Awards.

I vincitori dei Partner Summit Awards sono:

Partner mondiale dell’anno: Deloitte Partner dell’anno per l’innovazione: Capgemini SV Partner globale dell’anno: IFS Worldwide Practice Excellence: Accenture Partner dell’anno EMEA: Datacon – Benelux EMEA Growth & Emerging Partner dell’anno: CGI – Francia Practice Excellence EMEA: NeosAlpha – Regno Unito Partner dell’anno per il Nord America: Slalom Partner dell’anno per la crescita del Nord America: Aimdata Practice Excellence in Nord America: Jade Global



Partner dell’anno APJ: Atturra

Partner dell’anno ANZ: Datacom

Partner dell’anno in Giappone: Avaxia

Partner dell’anno in Asia: Deloitte Advisory – Hong Kong

I vincitori di Boomi Partner Spotlight Awards sono: