BricsCAD: TD SYNNEX Datech ne estende la distribuzione in tutta Europa

TD SYNNEX, specialista globale e aggregatore di soluzioni per l’ecosistema IT, estende la disponibilità di BricsCAD in Europa attraverso Datech, la propria divisione specializzata in software di progettazione. L’iniziativa si inserisce nel solco della collaborazione avviata all’inizio di quest’anno nelle Americhe e amplia l’accesso dei partner alla gamma di prodotti BricsCAD in tutta la regione.

In base all’accordo ampliato, i partner Datech potranno accedere a BricsCAD, una piattaforma CAD completa per il disegno 2D, la modellazione 3D, il BIM, la progettazione meccanica e i flussi di lavoro per il rilievo. Intelligente, scalabile e conveniente, BricsCAD garantisce una produttività di progettazione comprovata e un valore complessivo superiore rispetto alle soluzioni tradizionali.

Jaap Smit, Senior Vice President, Datech and Business Applications Global di TD SYNNEX, ha dichiarato: «Datech è impegnata a integrare soluzioni software di progettazione in grado di generare risultati concreti per il business. Con l’ingresso di BricsCAD nel nostro portafoglio, ampliamo ulteriormente l’ampiezza e la profondità della nostra offerta, mettendo a disposizione dei clienti alternative solide, in linea con le esigenze del mercato CAD. La nostra piattaforma di distribuzione digitale, unita ai servizi a valore aggiunto basati sul modello LAER (Land, Adopt, Expand, Renew), consentirà ai reseller di favorire il successo dei clienti e di cogliere le opportunità di crescita di BricsCAD in tutta Europa».

BricsCAD è progettato per rispondere alle esigenze in continua evoluzione di ingegneri, progettisti e professionisti del settore delle costruzioni, combinando la compatibilità con il formato .dwg e modalità operative familiari con funzionalità avanzate. Attraverso Datech, i clienti beneficeranno di processi di approvvigionamento semplificati, supporto localizzato e accesso a un solido ecosistema di fornitori software.

Patrick Williams, Vice President, Worldwide Sales and Marketing di BricsCAD, ha commentato: «L’ampia rete europea di TD SYNNEX e la sua competenza nella distribuzione di software di progettazione ne fanno il partner ideale per ampliare la presenza di BricsCAD sul mercato. Insieme, siamo impegnati a offrire innovazione, flessibilità e valore, consentendo alle organizzazioni di progettare in modo più efficiente mantenendo il controllo dei costi».

L’estensione dell’accordo di distribuzione riflette un impegno condiviso verso l’innovazione, la valorizzazione dei clienti e una crescita sostenibile nel mercato dei software di progettazione.