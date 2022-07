Cambium Networks ha scelto Alessio Murroni

Cambium Networks, fornitore globale di soluzioni di rete wireless, ha annunciato la nomina di Alessio Murroni (in foto) a Vice President of Sales per la regione Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

Sales executive di grande esperienza sia nel settore dei service provider che in quello enterprise, Murroni vanta una lunga serie di comprovati successi. In quasi 20 anni di esperienza nelle vendite B2B, ha creato relazioni a lungo termine e partnership di successo che hanno generato una crescita importante in diversi mercati verticali europei. È stato determinante nell’evoluzione dell’espansione commerciale di Cambium Networks in Europa: da fornitore di accesso fixed wireless focalizzato principalmente sui service provider, Cambium Networks è ora anche un’alternativa per le soluzioni di rete nei settori dell’hospitality, dell’istruzione primaria e superiore, della sanità e delle reti pubbliche locali.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Murroni: «Cambium Networks dispone di un solido portafoglio di soluzioni di connettività wireless. Il team di vendita dell’area EMEA comprende direttori di vendita regionali esperti che si concentrano su nuove opportunità di crescita nei mercati delle imprese, dei service provider e della difesa».

A sua volta, come riferito da Bryan Sheppeck, Senior Vice President of Global Sales di Cambium Networks: «Gli operatori di rete, i partner e gli utenti finali vogliono esperienze online soddisfacenti a prezzi accessibili. Alessio Murroni e il team EMEA stanno dimostrando agli operatori di reti aziendali e ai service provider come il nostro portafoglio di soluzioni wireless sia capace di offrire rapidamente la connettività conveniente e affidabile di cui hanno bisogno».