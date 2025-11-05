Cambium Networks si integra con Starlink

Cambium Networks ha annunciato l’integrazione della sua soluzione Cambium ONE Network con i servizi Internet satellitari Starlink. L’integrazione consente una gestione scalabile, visibilità e ottimizzazione delle prestazioni per le connessioni satellitari Starlink Low Earth Orbit (LEO) in combinazione con la piattaforma di sicurezza/SD-WAN Network Service Edge (NSE) di Cambium e il sistema di gestione cloud cnMaestro.

L’integrazione offre servizi di livello enterprise alle reti connesse a Starlink, garantendo maggiore sicurezza, intelligence del traffico e scalabilità multi-WAN ad aziende, scuole, service provider e imprese distribuite che dipendono dalla banda larga satellitare per la loro connettività critica.

Starlink al servizio delle aziende e dell’istruzione



L’Internet satellitare a orbita terrestre bassa (LEO) sta trasformando le opzioni di connettività nelle regioni remote e scarsamente servite. Quando viene incorporato nelle reti aziendali, la variabilità della larghezza di banda WAN, la latenza di rete e la scalabilità della gestione sono aspetti importanti e la piattaforma NSE di Cambium migliora la gestibilità, la sicurezza e l’adattabilità della rete, aspetti chiave in questo tipo di implementazioni.

Le funzionalità chiave dell’integrazione:

– Supporto Multi-WAN Starlink: ogni NSE supporta più interfacce WAN Starlink per l’aggregazione della larghezza di banda e il failover, oltre a una migliore gestione operativa.

– Monitoraggio Starlink centralizzato tramite cnMaestro Cloud: gli amministratori ottengono una visibilità completa dell’allineamento della parabola, della latenza e delle metriche di throughput, oltre a funzionalità di riavvio remoto, per ridurre al minimo le visite in loco per la risoluzione dei problemi.

– Gestione adattiva delle code (Adaptive Queue Management – AQM): garantisce adeguatezza e bassa latenza anche in condizioni di congestione, mantenendo stabili le applicazioni in tempo reale come Zoom o Teams.

– Application-Aware Firewall: consente un controllo granulare delle policy relative alle app, alla larghezza di banda e al comportamento degli utenti per preservare la larghezza di banda Starlink per usi mission-critical.

– Filtraggio DNS per reti pubbliche e scolastiche: fornisce un filtraggio conforme alla normativa CIPA con oltre 80 categorie di contenuti, per salvaguardare gli utenti nelle scuole e nei luoghi pubblici.

– Applicazione del firewall per l’accesso al terminale Starlink: limita la gestione delle parabole agli amministratori autorizzati, impedendo riavvii o modifiche di configurazione non autorizzati.

Con queste funzionalità, Cambium consente agli operatori di rete di combinare più collegamenti Starlink, instradare il traffico in modo intelligente e gestire le reti satellitari dalla stessa interfaccia che già utilizzano per gestire la loro infrastruttura wireless e cablata Cambium.

L’integrazione di Starlink estende il framework ONE Network di Cambium per fornire un ecosistema di rete unificato che abbraccia tecnologie wireless, cablate, in fibra ottica e satellitari. Abbinando la portata di Starlink alle capacità di sicurezza e orchestrazione di Cambium, le organizzazioni possono ottenere una connettività affidabile e basata su policy in tutte le loro sedi, dalle aziende o scuole in regioni remote sino alle filiali aziendali in tutto il mondo.