Ripartire dal territorio con una sede più grande in grado di soddisfare al meglio le esigenze di un business che non solo non si è mai arrestato ma ha continuato ad evolvere anche durante i mesi più duri del 2020: è il guanto di sfida che ha deciso di raccogliere Vi.Esse, Canon Business Center dal 2000, che cambia sede a favore di una struttura più grande, sempre nella provincia di Lecco.

Una nuova casa per l’azienda – partner monobrand Canon con un’offerta di servizi di stampa in grado di spaziare dal piccolo al grande formato, da soluzioni di stampa multifunzione per ufficio al production printing – che può adesso contare su un ampio showroom, uffici amministrativi e commerciali, uno spazio per l’assistenza tecnica e un grande magazzino, in linea con le prospettive di crescita di un’azienda dinamica e al passo con il cambiamento.

Al fianco dei propri partner per supportarne la ripartenza e l’evoluzione del business, Canon ha lavorato in sinergia con Vi.Esse per definire l’infrastruttura del nuovo Canon Business Center, un vero e proprio hub tecnologico in grado di ospitare le più innovative soluzioni di stampa e gestione documentale Canon, e dar vita a sessioni dimostrative a disposizione dei clienti.

“Con questo importante investimento volevamo rispondere alle nuove esigenze di spazio per tutti i nostri collaboratori e, al tempo stesso, intendevamo mandare un segnale forte a nostri clienti espandendo la nostra presenza sul territorio, a conferma del nostro impegno a supportarli con un offerta di soluzioni di stampa Canon ritagliata sulle loro reali necessità di business.” – ha dichiarato Giorgio Valsecchi, Amministratore di Vi.Esse, aggiungendo: “In questo percorso di crescita, Canon ha giocato un ruolo centrale, facendoci sentire parte dell’azienda, assicurandoci opportunità di formazione continua con corsi commerciali e tecnici e la garanzia di offrire ai clienti la competenza, la professionalità e la serietà di un brand affidabile come Canon”.

“Ci congratuliamo con Vi.Esse per questo importante investimento che testimonia la grande tenacia di un’azienda che è riuscita a trasformare l’impasse dettato dalla pandemia in un’opportunità per ripensare il modello organizzativo e rilanciare il business, confermando la straordinaria tempra dell’imprenditorialità italiana” – ha dichiarato Teresa Esposito, Indirect Channel Director di Canon Italia.– “Il nostro impegno al fianco dei partner è quello di offrire loro dotazioni tecnologiche all’avanguardia ideali per sviluppare il proprio business, adottando un approccio sartoriale in base alle peculiarità delle aziende con cui collaboriamo”.