NortonLifeLock lancia il nuovo programma Norton Empower Reseller

Norton, il marchio consumer di NortonLifeLock dedicato alla cybersicurezza, oggi ha annunciato il lancio del suo nuovo programma all’avanguardia per rivenditori e distributori: Norton Empower Reseller. Norton intende premiare i propri partner con un interessante programma di condivisione dei guadagni che arrivano dai rinnovi online.

“Siamo entusiasti dell’ampliamento del nostro programma Norton Empower che offrirà ai partner storici della nostra rete – nonché ai potenziali nuovi partner – un modo ancora più vantaggioso per lavorare con il marchio Norton“, ha affermato Marco Sartini, Distribution Manager di NortonLifeLock. “Con il Norton Empower Reseller Program vogliamo premiarli e incentivarli alla vendita dei nostri prodotti all’avanguardia nella cybersicurezza“.

Secondo il rapporto Norton Cyber Safety Insights, la metà dei consumatori in Italia (50%) è stata vittima di reati informatici: circa tre su 10 (34%) hanno riferito di aver subito reati informatici nel 2021. Il trentadue percento (32%) dei consumatori in Italia ha rilevato accessi non autorizzati a un account online e circa uno su quattro (27%) ha scoperto un software dannoso (per es. spyware, ransomware, virus, worm, trojan, adware, ecc.) su un computer, una rete Wi-Fi, uno smartphone, un tablet, un dispositivo smart per la casa o altri dispositivi connessi. **

Norton è uno dei marchi più rinomati nel campo della cybersicurezza e può vantare una reputazione eccellente in tutto il mondo.*** Gli iscritti al programma Norton Empower in Italia sono autorizzati alla vendita di Norton AntiVirus Plus, Norton 360 Standard, Norton 360 Deluxe, Norton 360 Premium e Norton 360 for Gamers.

Gli iscritti al programma Norton Empower, possono seguire con facilità l’andamento della loro quota di compartecipazione agli utili, gli abbonamenti venduti e le relative attivazioni. In particolare possono:

Tracciare gli ordini e consultare gli abbonamenti attivi da un portale completo e di facile consultazione

Rinnovare gli abbonamenti dei clienti

Monitorare il guadagno maturato dai rinnovi online

Richiedere l’accredito del guadagno maturato

Accedere alle risorse per il marketing

Dopo l’iscrizione al programma Norton Empower, i partner diventano idonei alla partecipazione agli utili ogni volta che gli utenti finali rinnovano gli abbonamenti Norton direttamente sullo shop online Norton, per un massimo di tre rinnovi annuali. Questo benefit si applica anche alle vendite incrociate e alle vendite di prodotti di fascia superiore.

I rivenditori interessati possono scoprire di più sul programma Norton Empower dedicato ai rivenditori visitando QUESTA pagina.