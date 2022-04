Canon Italia insieme ad Acer per i creativi di NABA

Canon Italia ha annunciato il lancio di un progetto formativo realizzato in collaborazione con Acer e rivolto agli studenti del Triennio in Graphic Design e Art Direction di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti: un’iniziativa che coinvolgerà 10 allievi della prestigiosa Accademia, nella realizzazione di progetti creativi per un’ideale campagna grafica di comunicazione, mettendo a fattore comune le potenzialità della stampa e quelle del digitale.

L’iniziativa si ispira a “Come Back Brighter”, la campagna europea che Canon ha di recente ideato a supporto del lancio della nuova gamma di plotter grafici imagePROGRAF GP: la tecnologia di stampa grande formato Canon con inchiostro fluorescente a pigmenti ad acqua consente, infatti, stampe di altissima qualità dal forte impatto visivo grazie a colori brillanti come il rosa fluorescente. Un vero e proprio invito al ritorno del colore nella quotidianità: una metafora di rinascita, dopo anni di restrizioni dovute alla crisi pandemica.

Complice l’arrivo della primavera, Canon e Acer, con la sua gamma di laptop dedicati alla grafica Concept D, puntano all’esplosione del colore per regalare nuova vitalità ed energia, ispirando nuove forme di comunicazione visiva. Seguendo questa direttrice, è stato ideato un progetto formativo che ha coinvolto NABA, a conferma del costante impegno dei due brand a supporto della formazione delle giovani generazioni.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Giuseppe D’Amelio, D&PS Planning, Marketing & Innovation Director di Canon Italia: «Quando abbiamo ideato la campagna – Come Back Brighter – l’intento era quello di inaugurare una fase nuova, vitale ed energica, dopo il lungo periodo di buio dettato dalla pandemia. E per tornare a brillare, grazie al potere dirompente e al tempo stesso terapeutico dei colori, non potevamo che coinvolgere le generazioni più giovani, che Canon pone da sempre al centro delle sue attività e dei suoi programmi educativi. È così nata la volontà di creare un progetto formativo rivolto ai giovani creativi di NABA, da tempo punto di riferimento nel settore della comunicazione grafica e del design. Avere a bordo di questo progetto un partner tecnologico di rilievo come Acer ci ha permesso di offrire un percorso formativo di eccellenza, in cui gli studenti di NABA possono contare su tutto il potenziale tecnologico dell’innovazione grafica e della tecnologia di stampa per dar vita ad una campagna di comunicazione creativa improntata sul ritorno del colore».

Il progetto formativo: libero sfogo alla creatività per tornare a brillare

L’attività si articola in un workshop formativo tenuto dal docente NABA Francesco Giusti, a cui prendono parte 10 studenti divisi in quattro gruppi per lavorare allo sviluppo di un progetto di campagna grafica integrata, il tutto grazie alle attività mentoring, consulenza e al supporto tecnologico di due player di riferimento nei rispettivi mercati, come Canon e Acer.

Per Francesco Giusti, docente di Fotografia del Triennio in Graphic Design e Art Direction di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti: «Gli studenti e le studentesse coinvolti nel laboratorio hanno accettato con particolare impegno e professionalità la sfida di realizzare una reale campagna grafica di comunicazione, a partire da un commissionato reale, a diretto contatto con due aziende leader quali Canon e Acer. Ho accompagnato gli studenti e le studentesse in tutto il processo creativo, dal concept alla realizzazione alla finalizzazione della campagna; invitando i partecipanti a esplorare diverse soluzioni creative, sia grafiche che fotografiche, senza mai dimenticare l’importanza dell’aspetto autoriale, anche di fronte, come in questo caso, a un commissionato di natura commerciale. Gli ottimi risultati confermano l’efficacia di laboratori capaci di mettere in dialogo gli studenti direttamente con le aziende e con il mondo del lavoro di domani».

In particolare, Acer, leader mondiale nell’offerta di notebook, desktop, laptop, mette a disposizione dei processi di stampa la sua gamma di Laptop per il design grafico ConceptD, la nuova serie di dispositivi che consente ai professionisti del settore di superare i propri limiti e di trasformare le idee in realtà anche con progetti 3D di elevata complessità.

Come concluso da Martina Grassi, Trade Marketing Manager di Acer Italia: «Siamo orgogliosi di partecipare all’iniziativa Come Back Brighter del NABA nell’ambito della nostra collaborazione con Canon, che ci vede attivi nel promuovere iniziative per la community dei creatori di contenuti visivi, dando loro la massima libertà nell’esprimere il loro talento creativo. Grazie ai prodotti della famiglia ConceptD di Acer e alla loro capacità di restituire precisamente i colori e i dettagli dell’immagine così come è stata concepita, i creator hanno a disposizione uno strumento in più per raccontare il mondo esattamente come lo vedono loro».

Una volta realizzata la proposta grafica, gli studenti hanno la possibilità di assistere all’intero workflow di stampa professionale dei loro progetti presso il Canon Experience Center di Cernusco sul Naviglio: una vera e propria dimostrazione sul campo della resa dei plotter grafici imagePROGRAF GP.

Gli studenti hanno così la possibilità di confrontarsi con le due aziende e vivere l’esperienza di un ingaggio professionale a tutti gli effetti, sperimentando i processi di gestione digitale e dei flussi di stampa professionali affiancati da esperti Canon e Acer.

Uno dei progetti sarà poi selezionato e presentato ufficialmente a Print4All, il grande evento fieristico dedicato al settore della stampa, del converting e del packaging in programma dal 3 al 6 maggio. All’interno dello stand di Canon Italia sarà infatti dedicato uno spazio espositivo alla campagna ideata dai giovani creativi.

Canon sarà presente a Print4All al Padiglione 11 presso lo stand G01-H08.