Capri: Epson supporta la promozione turistica green dell’isola

Epson è partner di Peninsula, il progetto lanciato da Isola di Capri Conservancy, consorzio che ha tra i suoi obiettivi la promozione dell’Isola di Capri come destinazione turistica green, modello di riferimento per tutte le isole minori. Il progetto Peninsula ha l’intento di creare un network di imprese ritenute rilevanti per lo sviluppo sostenibile dell’isola e per gli interessi dei consorziati, capace di creare un laboratorio per innovazioni, prodotti e modelli organizzativi che valorizzino le eccellenze isolane.

La visione di Epson è quella di contribuire in modo positivo alla società perseguendo obiettivi di sostenibilità come la carbon negativity e l’eliminazione delle materie prime vergini dai propri processi produttivi entro il 2050. Un percorso di sostenibilità che Epson persegue da sempre, in maniera continua, attraverso la propria attività di Ricerca & Sviluppo che produce una tecnologia efficiente, compatta e di precisione per la realizzazione di prodotti a minimo impatto ambientale.

In questa ottica, Epson partecipa al progetto con Scontrino Smart, lo scontrino digitale lanciato da Epson tramite i suoi Registratori Telematici, del tutto parificato a quello cartaceo. Lo Scontrino Smart apporta notevoli vantaggi in termini di sostenibilità ambientale. Rendendo superflua la stampa dello scontrino cartaceo, il nuovo Scontrino Smart fornito dai Registratori Telematici Epson permette di evitare l’uso della carta chimica, impiegata oggi per gli scontrini fisici, una carta che non è riciclabile e va quindi smaltita nei rifiuti indifferenziati.

Saranno avviati da Epson alcuni progetti pilota con realtà commerciali di primo piano dell’Isola per avviare un processo di digitalizzazione virtuosa che si inserisce in maniera efficace nel progetto Isola Capri Circolare.

“Come Epson crediamo che la collaborazione con realtà e organizzazioni che operano con obiettivi di sostenibilità sia molto importante”, afferma Luca Cassani, Corporate Sustainability Manager di Epson Italia. “Siamo convinti che l’innovazione tecnologica, che Epson persegue da sempre con lo sviluppo di tecnologie proprietarie, rappresenti un fattore abilitante per costruire un mondo più sostenibile. In ottica di economia circolare, abbiamo creato PaperLab, il primo sistema al mondo per il riciclo sicuro di carta per ufficio che trasforma la carta usata in nuova carta utilizzando un processo praticamente a secco. E con Scontrino Smart by Epson, che sarà protagonista della nostra collaborazione con Peninsula Isola di Capri Conservancy, abbiamo fatto un altro concreto passo avanti nel nostro percorso di sostenibilità”.