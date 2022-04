Cegid celebra i primi successi di Cegid Retail Live Store

Cegid è uno dei principali player mondiali nell’offerta di soluzioni di business management per la trasformazione digitale in ambito omnichannel, per le aziende nel settore del retail specializzato, fashion & luxury è lieta di annunciare i primi successi di Cegid Retail Live Store, la suite di applicazioni omnichannel collaborative per lo staff vendita in negozio, basata sulla piattaforma di Unified Commerce Global POS Cegid Retail, Cegid Retail Live Store, progettato per garantire semplicità, agilità, connettività e prestazioni, funzionante su tutti i tipi di terminali – POS fissi o mobili – offre ai retailer la più efficace esperienza di acquisto omnichannel in negozio.

Con Cegid Retail Live Store l’onboarding, la formazione e il lavoro quotidiano dello staff vendita, così come il lavoro dei team commerciali e IT, sono semplificati, a vantaggio delle performance.

I primi clienti pilota di Cegid Retail Live Store

Courir

Courir, in Francia, rappresenta il punto di riferimento per le sneakers ed è presente con oltre 300 negozi in tutta Europa. Nel 2021 il brand ha deciso di accelerare il proprio sviluppo internazionale e la trasformazione digitale dei suoi negozi: ha provveduto alla revisione del sistema informativo di vendita Retail, scegliendo la piattaforma di unified commerce Cegid Retail. Uno dei motivi della scelta è stata la copertura internazionale e la conformità alle varie normative/leggi fiscali locali. Dopo un test pilota conclusosi con successo nei negozi Courir del Portogallo, la società è riuscita in 9 mesi ad implementare la soluzione, integrando nella rete tutti i negozi presenti in Francia e all’estero.

Courir – per proseguire nella propria trasformazione digitale e omnichannel – ha inoltre scelto di utilizzare la soluzione Cegid Retail Live Store per dotare di soluzioni mobili lo staff di vendita, oltre a rendere più fluida l’esperienza dei clienti all’interno dei negozi e offrire al consumatore un’esperienza di acquisto eccezionale.

“Decongestionamento delle casse, mobilità del personale di vendita, fluidità dei percorsi in negozio per i clienti e una migliore assistenza di vendita: sono oggi questioni essenziali per i nostri team e per le quali Cegid Retail Live Store ci fornirà una soluzione concreta” ha dichiarato Julie Karsenti, Direttrice Marketing e Digital di Courir.

“La piattaforma Cegid Retail si inserisce nel nostro duplice approccio di accelerare lo sviluppo internazionale, con l’apertura di nuovi negozi, e la trasformazione digitale. È stato possibile implementare la soluzione rapidamente, grazie soprattutto alla sua copertura internazionale e al catalogo di API”, ha spiegato Yves Simon de Kergunic, Direttore IT & Supply Chain di Courir.

Picture Organic Clothing

Picture Organic Clothing, brand di abbigliamento lifestyle e outdoor, è il riferimento per gli appassionati di sci, snowboard e surf. Già dotato di Cegid Retail per i propri negozi e di Cegid Orli per gestire la produzione e la subfornitura, Picture Organic Clothing ha scelto di implementare Cegid Retail Live Store nei due negozi monomarca a partire dall’inizio del 2022, al fine di aumentare l’efficienza dei suoi team di lavoro. Una sfida chiaramente identificata dai team e facilitata dalla versatilità della soluzione.

Dotati di tablet o smartphone, lo staff vendita di Picture Organic Clothing può navigare in modo intuitivo tra le app: vendite, clienti, stock & cataloghi, accedere allo storico e alle preferenze dei loro clienti, consultare lo stock, vendere e consigliare, in qualsiasi momento.

“In Picture Organic Clothing siamo guidati dalla passione per lo sport, dai nostri prodotti e dalla nostra esperienza nel consigliare i clienti sui loro acquisti. Insieme a Cegid Retail Live Store, faciliteremo il lavoro dei nostri team di vendita grazie, per esempio, alla consultazione da remoto e in tempo reale dei livelli di stock del negozio. Uno strumento che ci permette di migliorare l’efficienza e la qualità del servizio ai clienti”, ha affermato André Vincent, cofondatore di Picture Organic Clothing. “Anche la mobilità delle casse, offerta dalla soluzione, sarà un game-changer per noi, in particolare durante i periodi più intensi come le vacanze di fine anno o i saldi. La possibilità di realizzare il check-out di un cliente da qualsiasi punto del negozio evita l’attesa in cassa, ma soprattutto ci permette di continuare la nostra attività di consulenza sulle vendite. Il nostro personale potrà rimanere concentrato sulla qualità del supporto fornito ai clienti”.

Cegid Retail Live Store: agilità e performance per la trasformazione digitale dei retailer

Cegid Retail Live Store si basa su un’architettura aperta e un modello di innovazione continua che offre una maggiore agilità e un’esperienza utente unica, in tempo reale, su tutti i tipi di terminali POS fissi e mobili, su Windows, Android e IOS.

Utile e innovativa, offre ai rivenditori una maggiore agilità e prestazioni con un CTO (Total cost of ownership) ottimizzato e promuove la mobilità.

“Con Cegid Retail Live Store vogliamo supportare i retailer nella trasformazione dei loro negozi, facilitando il lavoro quotidiano del personale di vendita, in un contesto di accelerazione omnichanne e digitale, come dimostrano i nostri primi clienti pilota. Con Cegid Retail Live Store i retailer stanno adottando nuove modalità di vendita e servizio al cliente. Per i team IT ciò significa una distribuzione più rapida e frequente di nuove funzionalità e innovazioni. In un momento in cui l’esperienza del cliente – e la trasformazione digitale dei negozi – sono fondamentali per il successo dei retailer stessi, siamo lieti di sostenerli e permettere loro di cogliere tutte le nuove opportunità di crescita”, ha commentato Nathalie Echinard, direttrice della Business Unit Retail di Cegid.

“Anche per il mercato italiano è importante sottolineare la rilevanza di una customer experience basata su servizi sempre più innovativi e utili, che possano al contempo semplificare la gestione per il personale e ottimizzare i costi IT. In questo scenario Cegid Retail Live Store permetterà a brand e retailer di capitalizzare la propria rete di negozi fisici per offrire un’eccezionale esperienza di shopping unificata, attirando nuove opportunità di vendita” conclude Mario Davalli, Country Manager Cegid per il Sud Europa.