CES Innovation Awards: 24 premi per LG

LG Electronics (LG) è stata riconosciuta ancora una volta per la sua eccellenza nella tecnologia ai CES Innovation Awards 2022, raccogliendo un totale di 24 riconoscimenti in occasione della più grande fiera di settore che si terrà a gennaio.

Ogni anno la Consumer Technology Association (CTA) seleziona i prodotti più innovativi tra quelli presentati in fiera. Tra questi, sono stati premiati i prodotti più avanzati e unici del portfolio di LG per il prossimo anno. In particolare, gli LG OLED TV hanno ricevuto un CES Innovation Award per il decimo anno consecutivo, a testimonianza della tecnologia avanzata che caratterizza il prodotto, leader nel settore dell’home entertainment.

LG ha inoltre ricevuto un riconoscimento per le innovazioni dei propri elettrodomestici, tra cui il frigorifero LG InstaView French-Door della collezione LG Objet, LG tiiun – un prodotto che rivoluziona il concetto di giardinaggio indoor – e LG PuriCare Air Purifier Pet, dotato di un sistema di filtraggio multiplo con filtro di deodorazione fotocatalitico combinato con un filtro HEPA per catturare gas nocivi, odori, polvere e altre particelle, le principali cause di allergeni. Infine, LG One:Quick, della divisione B2B, ha catturato l’attenzione dei giudici grazie alle sue soluzioni uniche di gestione del lavoro da remoto in un momento in cui quest’ultimo è diventato la normalità.

L’elenco completo dei CES 2022 Innovation Awards ricevuti da LG sarà annunciato in concomitanza con la conferenza stampa di LG prevista per il 4 gennaio 2021, prima del CES 2022 che si terrà dal 5 all’8 gennaio 2022.