Lenovo presenta al MWC prodotti e soluzioni per l’hybrid world

In occasione del MWC 2022, Lenovo presenta un portfolio di soluzioni e prodotti innovativi progettati per soddisfare le esigenze di un mondo sempre più connesso e ibrido.

La lineup include un’ampia gamma di prodotti e soluzioni sofisticate che supportano la visione di Lenovo, Smarter Technology for All. Lenovo si impegna integrare funzionalità intelligenti nel proprio portfolio per rendere il mondo più connesso al maggior numero di persone – maggiori informazioni, comunicazione e collaborazione a livello globale.

Il primo ThinkPad con Snapdragon per la nuova generazione di lavoratori mobile con batteria di durata per più giorni, funzionalità di IA avanzate, e connettività 5G

Lenovo presentare il nuovo ThinkPad X13s, sviluppato in collaborazione con Qualcomm Technologies e Microsoft, primo laptop al mondo alimentato da Snapdragon 8cx Gen 3, che supporta fino a Windows 11 Pro. Il design ultre-slim, ultra-leggero e senza ventole porta l’utente verso la nuova esperienza PC always-on, always-connected oltre a una batteria che dura per più giorni fino a 28 ore, funzionalità di IA avanzate, opzione di connettività 5G con tecnologia mmWave inclusa, e supporto tramite il programma Microsoft App Assure per le applicazioni, per la migliore esperienza di produttività, sicurezza, e collaborazione.

Massima produttività con la nuova generazione di notebook ThinkPad e i monitor mobile ThinkVision

Lenovo introduce una serie di novità nel portfolio ThinkPad e ThinkVision. Il nuovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5, alimentato da processori Intel vPro con Intel Core i9 serie H di 12ª generazione con Windows 11 Pro e disponibile con le più recenti GPU Laptop NVIDIA GeForce RTX, è dotato fino a 64GB di memoria DDR5 e di una doppia unità a stato solido (SSD) opzionale che supporta fino a 8TB, garantendo altissime prestazioni per flussi di lavoro complessi.

Lenovo sta apportando diversi cambiamenti al portfolio ThinkPad serie T per rispondere alle esigenze di produttività e collaborazione di una forza lavoro così ampiamente diversificata. Il nuovo ThinkPad T16 e i nuovi modelli aggiornati del ThinkPad T14s Gen 3 e T14 Gen 3, presentano un display formato 16:10 con tecnologia a bassa emissione di luce blu, opzioni di fotocamera FHD e sistema di altoparlanti Dolby Audio e Dolby Voice che migliorano l’esperienza di collaborazione, potenziata anche da una connessione più stabile grazie al Wi-Fi 6E e alle migliori opzioni WWAN3.

Ambienti di lavoro ibridi richiedono spazi di lavoro flessibili e agili. L’aumento del tempo trascorso davanti allo schermo aggiunge pressione a uno spazio di visualizzazione già molto denso. Il nuovissimo monitor mobile ThinkVision M14d USB-C, con un peso inferiore a 600 grammi6, offre un display 14″ in formato 16:10 ad alta risoluzione (2240 x 1400) che supporta un’ampia gamma di colori 100% sRGB per una maggiore fedeltà visiva.

Tra i device presentati da Lenovo emerge il nuovo ThinkPad P16s e la nuova generazione di ThinkPad P14s Gen 3. Queste workstation portatili di Lenovo, offrono un mix di potenza e prestazioni per i professionisti che hanno necessità di spostarsi. Costruite con i più recenti processori Intel Core e grafica professionale NVIDIA T550, entrambe le workstation sono certificate ISV e sono ideali per supportare applicazioni come AutoCAD®, Revit®, SolidWorks® e altre ancora.

Unici, versatili e potenti ThinkBook progettati per ispirare traguardi impensabili

Lenovo annuncia i laptop ThinkBook 14s Yoga Gen 2 e ThinkBook 13s Gen 4 i. I nuovi modelli, che portano avanti la filosofia moderna di design che è diventata sinonimo di ThinkBook, presentano riflessi cromatici a doppia tonalità, sono esteticamente eleganti con chassis in alluminio anodizzato1 e cornici sottili su quattro lati. Dotati di innovative tecnologie smart e funzionalità per alte prestazioni, offrono un’esperienza utente di qualità in termini di produttività, collaborazione e sicurezza.

Prestazioni che cambiano le regole del gioco con i nuovi device Motorola edge

Motorola Edge 30 pro, o Motorola Edge+ in Nord America, è l’ultimo Motorola Edge che entra a far parte della famiglia premium del brand Motorola. Con una piattaforma mobile leader del settore, un sistema di fotocamere super avanzato e un display eccellente, il nuovo Motorola edge ridefinisce le regole del gioco. Recentemente, Motorola è diventato il primo OEM a lanciare uno smartphone con il nuovo Snapdragon 8 Gen 1 e oggi porta quel dispositivo nelle mani di tutti i consumatori.

Il nuovo Edge 30 Pro è equipaggiato con il processore Snapdragon® 8 Gen 1, la piattaforma mobile più avanzata di Qualcomm Technologies, che supporta le più sofisticate tecnologie 5G, AI, gaming, fotocamera, Wi-Fi e Bluetooth.

Gli utenti possono godere della suite completa di funzionalità Snapdragon Elite Gaming e sfruttare reattività e fluidità, scene HDR ricche di colori per una grafica ultra-realistica e funzionalità desktop ancora più ottimizzate. Rispetto alla generazione precedente, il dispositivo fornisce il 30% in più di potenza e il 25% in più di efficienza con la GPU Qualcomm Adreno. Le funzionalità mobile-first, VRS Pro e Volumetric Rendering offrono scene mozzafiato ed effetti realistici.

La tripla fotocamera ad alta risoluzione garantisce la nitidezza dell’immagine anche in condizioni di scarsa luminosità utilizzando instant all-pixel focus, che permette di registrare video HDR10+ con un’ampissima gamma di colori, catturare foto ultra-wide e scattare selfie mozzafiato ad altissima risoluzione. Il display con refresh rate di 144Hz garantisce una performance fluida e senza interruzioni, accompagnata da una straordinaria esperienza audio con Dolby Atmos. Dispone di una batteria da 4800mAh TurboPower 68W che assicura una carica superiore al 50% in soli 15 minuti e supporta anche la ricarica wireless 15W TurboPower.

Lenovo tenta gli studenti gamer con i nuovi IdeaPad Gaming e il mouse wireless Legion per il gioco, lo studio e molto altro

Lenovo presenta le nuove serie di laptop IdeaPad Gaming 3i e IdeaPad Gaming 3 con due diverse dimensioni dello schermo, da 15” e 16”, ideali per i giocatori più giovani e per tutti coloro che si approcciano per la prima volta a questo mondo e vogliono una dotazione gaming all’altezza. Questa nuova lineup è caratterizzata da uno stile completamente rinnovato, elegante all’esterno e all’interno integra una serie di componenti termici migliorati per un gameplay più silenzioso, colori del telaio particolarmente freschi e una serie di funzionalità per le massime prestazioni, oltre all’opzione per il pannello WQHD+ potenziato.

Un altro dispositivo progettato per sessioni quotidiane di gaming, la scuola o il lavoro è il Mouse Gaming Wireless Qi Lenovo Legion M600s ultraleggero che offre prestazioni, comfort e precisione per fare tutte le mosse giuste e 80 milioni di clic.

Lenovo presenta device ancora più leggeri, per pensare in grande

Lenovo™ punta su innovazioni sempre più smart e servizi affidabili, per supportare i consumatori nelle loro esigenze quotidiane, come quella di adattarsi ad uno stile di vita sempre più ibrido. In occasione del MWC, Lenovo presenta il nuovo portfolio di laptop 2-in-1 convertibili e detachable, e un nuovo tablet.

Con l’obiettivo di creare un mondo digitale più inclusivo dove sempre più consumatori hanno accesso a funzionalità personalizzate, Lenovo continua ad espandere la propria lineup IdeaPad con nuovi livelli di performance, versatilità e portabilità. Che sia lo studio, il lavoro o semplicemente un momento di relax, è ora possibile scegliere tra diversi formati ancora più versatili per svolgere più attività, come ad esempio i laptop convertibili Lenovo IdeaPad Flex 5ì e Lenovo IdeaPad Flex 5 disponibili in 14 e 16 pollici con E-color Pen opzionale per i compiti più creativi. Il nuovo laptop Lenovo IdeaPad Duet 5i detachable con Windows 11 è semplicemente perfetto per studenti e multitasker.

Lenovo presenta inoltre un’ampia line-up di Chromebook IdeaPad consumer per il lavoro da remoto, per l’apprendimento e non solo: Il nuovo IdeaPad Flex 5i Chromebook (14”, 7), il 2-in-1 IdeaPad Flex 3i Chromebook 15, 7”, e il nuovo IdeaPad Duet 3 Chromebook 11, 7”. Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione Android™, che supporta la Lenovo Precision Pen 2 e la modalità di lettura avanzata, rappresenta un altro modo per avere versatilità e intrattenimento durante il tempo libero.