Check Point Software Technologies, fornitore di soluzioni di sicurezza informatica a livello globale, ha annunciato oggi quattro nuove importanti iniziative del suo Check Point Partner Growth Program per dare ancor più valore ai partner, facilitando l’accesso a vantaggi e premi per le attività sales attraverso una più stretta collaborazione con Check Point.

Le nuove iniziative sono pensate per aumentare i ricavi e la redditività dei partner durante l’intero ciclo di vendita e includono:

Sconti extra per la sottoscrizione di accordi e la vendita di nuove tecnologie : i partner che sottoscrivono accordi con nuovi clienti riceveranno un margine aggiuntivo del 25%. Le vendite di nuove tecnologie, come Check Point CloudGuard e Check Point Harmony, portano uno sconto extra del 15%, per aiutare i partner a soddisfare le esigenze dei clienti per proteggere le loro implementazioni cloud e la forza lavoro da remoto.

: i partner che sottoscrivono accordi con nuovi clienti riceveranno un margine aggiuntivo del 25%. Le vendite di nuove tecnologie, come Check Point CloudGuard e Check Point Harmony, portano uno sconto extra del 15%, per aiutare i partner a soddisfare le esigenze dei clienti per proteggere le loro implementazioni cloud e la forza lavoro da remoto. Un nuovo Professional Services Certification Program: gli ingegneri dei partner possono ottenere la certificazione nella fornitura di servizi basati sulle soluzioni Check Point, consentendo ai partner di sviluppare relazioni più strette a lungo termine con i clienti, ottenere vendite qualitative e differenziarsi dalla concorrenza dando maggior valore ai clienti.

gli ingegneri dei partner possono ottenere la certificazione nella fornitura di servizi basati sulle soluzioni Check Point, consentendo ai partner di sviluppare relazioni più strette a lungo termine con i clienti, ottenere vendite qualitative e differenziarsi dalla concorrenza dando maggior valore ai clienti. Campagne già pronte per la lead generation: il programma include campagne scalabili e pre-approvate che consentono ai partner di acquisire e personalizzare i contenuti di marketing esistenti, per indirizzare i segmenti che desiderano raggiungere. Queste campagne già pronte semplificano e accelerano le campagne marketing dei partner per generare lead e ottenere engagement dai clienti.

il programma include campagne scalabili e pre-approvate che consentono ai partner di acquisire e personalizzare i contenuti di marketing esistenti, per indirizzare i segmenti che desiderano raggiungere. Queste campagne già pronte semplificano e accelerano le campagne marketing dei partner per generare lead e ottenere engagement dai clienti. Miglioramento del programma “White Space”: consente ai partner di fornire a Check Point i dettagli di base di qualsiasi account cliente nella loro rete di contatti installata e il programma identificherà automaticamente le migliori opportunità di vendita all’interno di tale account per aiutare i partner a concentrare le loro attività rivolte ai clienti.

“Quando abbiamo lanciato il Check Point Partner Growth Program all’inizio del 2020, abbiamo dichiarato di offrire le migliori opportunità di vendita e i migliori premi del settore. Nonostante lo stravolgimento dello scorso anno, il programma ha mantenuto le promesse con una forte crescita reciproca e, sulla base dei feedback dei nostri partner, stiamo raddoppiando i nostri impegni”, ha affermato Frank Rauch, responsabile dei canali mondiali di Check Point Software Technologies. “Queste nuove iniziative aiuteranno tutti i nostri partner, dalle start-up innovative ai giganti del settore, a identificare, coltivare e garantire nuove opportunità di vendita con clienti nuovi ed esistenti per migliorare la prevedibilità dei ricavi. Inoltre, offre loro ulteriori ricompense per aumentare la loro redditività. Check Point mantiene l’impegno nel business di canale al 100%.”

“Nell’ultimo anno, molti dei nostri clienti hanno apportato modifiche significative alle loro infrastrutture e implementato nuovi livelli di sicurezza in risposta alla pandemia e si sono rivolti a noi per fornire servizi che accelereranno e attenueranno tali cambiamenti”, ha affermato Danny Jung, CTO, ESC – Enterprise Security Center. “Poiché molti membri del nostro team avevano ottenuto la certificazione Check Point Professional Services, siamo stati in grado di aiutare i clienti a gestire le loro transizioni in modo semplice e sicuro. Ciò ha approfondito le relazioni con i clienti e aggiunto valore reale quando ne avevano più bisogno, oltre a creare opportunità di upselling per noi attorno alle soluzioni CloudGuard. I miglioramenti al programma Check Point Partner sono un vero vantaggio per tutti.”

Il Check Point Partner Growth Program è stato introdotto nel gennaio 2020 ed è stato sviluppato con i partner di Check Point in tutto il mondo grazie a una forte collaborazione. Il programma dà accesso a risorse e supporto di esperti per accelerare i cicli di vendita dei clienti. I partner godono di margini di crescita prevedibili e riconoscimenti quando acquisiscono nuovi account, chiudono riconciliazioni strategiche e accelerano l’adozione e il successo dei clienti nella sicurezza del cloud. Il programma fornisce account team dedicati, migliori strumenti di vendita e gestione dei clienti, finanziamenti per lo sviluppo del mercato, creazione della domanda e attività di marketing, aumento dei margini e incentivi sui prodotti e formazione avanzata sulle vendite e sui prodotti. Check Point sostiene anche alleanze di settore e integrazioni di prodotti unici con fornitori di piattaforme leader di mercato, tra cui Microsoft Azure, Amazon Web Services, VMware e Silver Peak.