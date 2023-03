ChromeOS di Google: TD Synnex estende l’offerta in Italia

TD SYNNEX espande l’offerta di ChromeOS di Google: i rivenditori possono ora integrare ChromeOS nelle loro offerte di PC e tablet in Portogallo, Italia, Germania, Austria, Svizzera, Polonia e Repubblica Ceca, oltre al resto dell’area europea di TD SYNNEX già coperta dall’accordo precedente.

TD SYNNEX supporterà i partner che desiderano offrire ChromeOS con il servizio Zero-Touch Enrollment, che semplifica l’onboarding degli utenti finali per i rivenditori, installando automaticamente il software Chrome sui dispositivi, in modo che possano essere utilizzati subito. TD SYNNEX offre anche servizi di abilitazione e formazione per supportare i rivenditori e gli utenti finali nell’adozione e nello sfruttamento di ChromeOS. Inoltre, con ChromeOS Flex, i clienti finali possono estendere in modo sostenibile la vita dell’hardware esistente convertendo senza problemi i dispositivi per farli funzionare con ChromeOS.

Denis Fouquet, VP, Software & Cloud Europe di TD SYNNEX, dichiara: “È fantastico poter aiutare i nostri rivenditori a offrire una scelta ancora più ampia ai loro clienti finali con uno dei sistemi operativi leader nei settori dell’istruzione e delle imprese. TD SYNNEX ha una consolidata esperienza nell’introduzione di ChromeOS sul mercato negli ultimi sette anni e non vediamo l’ora di sfruttare la nostra esperienza, i nostri strumenti e i nostri servizi per estendere e accelerare la sua diffusione nel resto della regione.”

Sylvaine Smith, Head of Channel EMEA di Google, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di espandere la nostra collaborazione e partnership per le soluzioni ChromeOS con TD SYNNEX. Ciò consentirà a un ampio gruppo di partner rivenditori di ampliare la propria offerta agli istituti scolastici e alle aziende attraverso soluzioni endpoint basate sul cloud che trasformano l’insegnamento e l’apprendimento e soddisfano le esigenze dei lavoratori moderni.”

“L’espansione della partnership con Google alle soluzioni ChromeOS consentirà a TD SYNNEX Italy di abilitare i propri partner con soluzioni e strumenti utili a guidare il cambiamento nelle aziende e nel mondo scolastico in linea con le mutate esigenze lavorative. In particolare, il portafoglio di offerta ChromeOS consentirà ai reseller di TD SYNNEX di rispondere alla domanda di un nuovo sistema educativo anche attraverso l’utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” ha dichiarato Alberto Valivano, High-Growth Technologies Director di TD SYNNEX Italy.

“Espandere la nostra collaborazione e partnership per le soluzioni ChromeOS con TD SYNNEX è una grande opportunità e ci rende orgogliosi. Questa partnership ci consentirà di espandere la possibilità ai rivenditori e system integrator del mercato italiano di diventare Partner di Google su Chrome e Google for Education ampliando la propria offerta agli istituti scolastici e alle aziende attraverso soluzioni sicure e innovative che permettono all’ecosistema dei nostri partner di diventare parte attiva della trasformazione di insegnamento e apprendimento e oltremodo soddisfare le esigenze dei lavoratori moderni e delle aziende italiane che stanno approcciando un nuovo modo di fare business attraverso la transizione al cloud e al digitale”aggiunge Riccardo Speidel, Chrome Commercial Channels Lead Italy in Google. “Per l’Italia questo è un momento determinante per l’innovazione grazie al supporto derivante dai Fondi PNNR e la scuola è una delle aree attenzionate e con questa partnership crediamo di poter supportare il sistema paese fornendo ai rivenditori competenze e soluzioni altamente adeguate.”

Le soluzioni ChromeOS sono disponibili tramite TD SYNNEX per i rivenditori di Regno Unito, Irlanda, Francia, Paesi Nordici, Benelux, Spagna e le nuove aggiunte di Portogallo, Italia, Germania, Austria, Svizzera, Polonia e Repubblica Ceca.